“Kadınlarımız üretimleriyle ekonomik gelir elde etmeye başladı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Akdoğan ve Değirmenlik bölgesindeki kadınlara yönelik olarak sürdürülen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Gardiyanoglu'na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile eşi Zeliş Gardiyanoğlu da eşlik etti.

Kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Gardiyanoğlu, kurslara yoğun bir katılım ve talebin olmasının kendisini çok memnun ettiğini belirtti.

- “Hedefimiz, daha çok kadınımıza bir iş sahası yaratmak”

Gardiyanoglu, “Bu, çok önemsediğimiz bir proje. Kadınlarımızın üretimleriyle ekonomik gelir elde etmeye başlaması bizleri oldukça mutlu ediyor. Hedefimiz, projemizi farkı bölgelere de yayarak genişletmek ve daha çok kadınımıza iş sahası yaratmak." dedi.

Gardiyanoğlu, kadın girişimcilere verilen destekler hakkında bilgiler de verdi.

Kursiyerlere ayrıca yazar Bülent Gardiyanoğlu da gerçekleştirdiği söyleşiyle katkı koydu. Yazar Bülent Gardiyanoğlu ile Emine Gardiyanoğlu daha sonra kitaplarını imzaladı.