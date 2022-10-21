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Vücut tipine uygun saç modelleri

Uygun saç modeli için vücut tipinize bakmanız gerekiyor. İşte size uygun saç modelini bulmanızı sağlayacak ipuçları...

21 Ekim 2022 Cuma 20:44
Vücut tipine uygun saç modelleri

En uygun saç modelinizi seçerken neye öncelik veriyorsunuz? Hemen doğru cevabı verelim. Uygun saç modeli için vücut tipinize bakmanız gerekiyor.

İşte ipuçları...


Zayıf uzun fizikli kadınlar
İnce, uzun ve kıvrımsız vücut hatlarına sahipseniz kısa saç modellerini kesinlikle tercih etmeyin. Çünkü sizi kadınsı görünümden uzak tutar. Daha çok uzun ve ara boyları kullanmanız doğru bir tercih olacaktır.

Minyon tipli kadınlar
Eğer minyon bir yapıya sahipseniz uzun saçlardan uzak durun. Dalgalı ve asimetrik yada küt kesimli saç modellerini tercih edin.

Dolgun ve kıvrımlı hatlara sahip kadınlar
Kıvrımlı hatlara sahipseniz yada kiloluysanız düz saç kullanmayın. Uzun ve dalgalı modeller size daha çok yakışacaktır.


Dolgun göğüslüre sahip kadınlar
Dolgun göğüsleriniz varsa saçlarınızı sıkı bir şekilde toplamayın daha çok dalgalı ve açık saçları tercih edin.

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