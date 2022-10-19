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Menopoz sonrası elma tipi vücuda engel olmak mümkün

Bir uzman, kadınların menopoz sonrasında kilo almasının "kaçınılmaz" olduğu uyarısını yaparak sağlıklı beslenme ve egzersiz bakımından önlem alınması gerektiğini savundu.

19 Ekim 2022 Çarşamba 19:28
Menopoz sonrası elma tipi vücuda engel olmak mümkün

Kadınların, menopozdan sonra, vücutlarının orta bölgesinde depolanan yağ nedeniyle “elma” şekline bürünme olasılığının yükseldiğine dikkat çeken Dr. Ekta Kapoor, bu durumu önlemek için çaba göstermedikçe, yaşa bağlı kilo alımının “kadınların kesinlikle başına geleceği” konusunda uyardı.

Daily Mail’in haberine göre, Mayo Clinic Kadın Sağlığı Merkezi’nden Dr. Kapoor, “Kilo almak, menopoza giren orta yaştaki kadınlarda kaçınılmaz olan olay.”

“Kadınların kilo alımını önlemek ve yönetmek için pratik ipuçlarını bilerek menopoza girmesi gerekir.”

“Menopozdan önce 1000 kalori tüketen bir kadın, tipik olarak bu kalorinin 700’ünü yakar ve 300’ünü depolar. Menopozdan sonra, vücut daha fazlasını tuttuğu için, muhtemelen 300 yakacak ve 700 kalori depolayacaktır” dedi.

DAHA AZ YEMEK, DAHA ÇOK HAREKET

Rakamlar, İngiltere ve ABD’de 45-54 yaş arası kadınların yaklaşık üçte birinin obez olduğunu gösteriyor.

İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nde davranışsal tıp profesörü olan Amanda Daley, Kuzey Amerika Menopoz Derneği’nin yıllık konferansında konuşan Dr. Kapoor’un yorumlarına yanıt olarak, “Vücut, meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle yağ depolamak istediğinden, orta yaş ve menopoz döneminde kilo vermek kadınlar için zor olabilir.”

“Bu, kadınların aynı miktarda yemek yerken ve aynı miktarda fiziksel aktivite yaparken bile kilolarının yavaşladığını görmeye başlayabilecekleri anlamına geliyor.”

“Yani, özünde, kadınlar aynı vücut ağırlığını korumak için daha fazla çalışmak zorundalar.”

“Ama aslında kilo alımı kaçınılmaz olmak zorunda değildir ve bununla mücadele etmenin yolları, her gün yedikleri ve içtikleri şeylerde küçük değişiklikler yapmak ve formu korumak için günde daha fazla fiziksel aktivite yapmaktır” dedi.

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