Kıbrıs’ta ikinci kez düzenlenecek olan program, CyprusInno ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği iş birliğiyle ve Chevron'un desteğiyle yapılıyor.

CyprusInno’dan programa ilişkin yapılan açıklamada, İngilizce olarak yapılacak ve eylül-aralık aylarını kapsayacak şekilde dört ay sürecek dönüşüm programının, Kıbrıs'taki kadın girişimcilere iş hedeflerini ileriye taşımaları için ücretsiz olarak sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, programı başarıyla tamamlayanların, sertifika alacağı ve dünya çapında AWE mezunları ağına katılarak küresel bağlantılar ve iş birlikleri kurma imkanı bulacağı belirtildi.

Program kapsamında, Arizona State Üniversitesi Thunderbird Küresel Yönetim Okulu ve Freeport-McMoRan iş birliğiyle geliştirilen DreamBuilder çevrim içi platformu aracılığıyla katılımcılara, stratejik planlama, pazarlama ve finansal yönetim gibi temel iş becerileri kazandırılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, yerel iş mentörleri ve ABD Değişim Mezunları Ağı tarafından da pratik uygulamaların yaptırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2024 programı için başvuruların, 18 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabileceği, detaylı bilgi ve başvuru için “awe.cyprusinno.com” adresinin ziyaret edilebileceği veya “[email protected]” adresinden CyprusInno ekibiyle iletişime geçilebileceği bildirildi.