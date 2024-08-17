Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan Cesur Dinç bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Dinç ile beraberindeki 6 kişinin alacak-verecek meselesi yüzünden A.Ö.(E-37) ciddi şekilde darp edip, arabasını çaldıkları belirtildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, 13 Ağustos 2024 tarihinde A.Ö. ile aralarında alacak verecek işi olan zanlı ve beraberindeki 6 kişinin müştekiyi Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine çağırarak konuştukları sırada muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini, akabinde bina dışına çıkmasına izin vermeyip müştekiyi bulundukları yerden zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek zorla kaçırıp alıkoyduklarını söyledi. Polis, zanlı ve 6 kişinin, müştekiye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunarak arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti. Polis memuru, şikâyetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, diğer 6 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Polis memuru, alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğundan zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise olayın karşılıklı bir kavga olduğunu, müvekkilinin darp edildiğini, vücudunda yaralar olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.