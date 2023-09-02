Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gayretköy’de bulunan ara bölgede ele geçirilen ithali yasak etlerle ilgili tutuklanan Ahmet Fellahoğlu bugün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Eğitmen olguları aktardı. Polis, 28 Ağustos 2023 tarihinde Gayretköy’de bulunan ara bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından NN 733 plakalı park halindeki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada henüz tespit edilemeyen miktarda ithali yasak et ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını, yapılan araştırma sonucu aracın KKTC’den çıkışının olmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu Arif Menteşoğlu’nun bir buçuk ay önce O.S. isimli şahıstan aracı aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Arif Menteşoğlu’nun 29 Ağustos tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelediklerini kaydeden polis, suç işlendikten sonra Arif Menteşoğlu ile Ahmet Fellahoğlu’nun LC 820 plakalı araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya seyrettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, bu tespit üzerine Ahmet Fellahoğlu’nun da önceki gün tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.