Kaçak et meselesinin başka boyutu!

Bu kez yakalanan kaçak et miktarı hayli fazla olunca sosyal medyada ciddi tartışmalar yaşanıyor...

Burada en çok da güneyden gelen etlerin kime gideceğinin bilinmemesi sorgulanıyor!

Vatandaş haklı...

Kaçak eti taşıyan yakalandı ama nereye gideceği muallakta kaldı!

En çok sorulan şu;

Polis yakalanan etlere niçin hemen el koyup takip etmedi...

Takip etseydi çünkü gideceği yer belli olacaktı!

Bu konuda da çeşitli iddialar yapılıyor...

Çoğunluk ise bir otele götürüleceği yönünde yorumlarda bulunuyor!

Ama otel ismi yok...

3.5 ton gibi çok yüklü bir miktarın her hangi bir otele götürüleceği iddiaları gayet yerindedir!

O kadar eti kim nasıl tüketecek ki?

...

İki gündür başka hem de çok ciddi ihbarlar geliyor bu konuda...

İşte yanıtlanması gereken bazı sorular;

Etin bu kadar pahalı olmasına rağmen ithal izni niye çıkarılmıyor!

Et ithalinin izin verilmesine Tarım Bakanlığı mı karşı çıkıyor yoksa...

Daha da ileri gidersek;

Et ithaline yine aynı bakanlıktan üst düzey bir yetkilinin ısrarla karşı çıktığını ifade eden şikayetler gelmeye başlandı...

Hatta isim de verildi ama bunu ifşa etmek bizim işimiz değil, en azından şimdilik!

Bu ismi ilgili bakana veririz, soruşturma başlatır, gereken neyse yapılır...

Yeter ki ihbarları ciddiye alsınlar.

Ortaya çıkarıp vatandaşa pahalı et yedirenleri onlar deşifre etsin!

Bunun için sağlam bir ekip kurarlarsa ve dost ahbap kayırması olmazsa pek ala ki sonuca ulaşabilirler...

Yok partili filan diye kol kanat germe riski de yok değil!

...

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu kaçak et konusunda başka ip uçları da verebiliriz...

Bakanlık Güney Kıbrıs’ta bizden iki büyük şirketin başka işletmelerle ortak birer şirket kurduğunu biliyor mu?

İki şirketin birisi geçmişte hep kaçak etten dolayı yakalanmış ve ceza kesilmişti!

Diğer şirket ise bu işin neredeyse en büyüğü...

Yanlarına birer şirket daha olarak orada şirket kurmuşlar...

Buradaki fiyatların yarı fiyatına oradan alıyorlar, kesiyorlar ve KKTC’ye geçiriyorlar...

Tabi ki kaçak yollardan!

Her nedense de bir türlü bu işi gelenek haline getirenler bir türlü ortaya çıkarılamıyor...

Belli ki enseleri epey kalın olsa gerek!

...

Bu arada kaçak etler konusunda K.T. Hayvancılar Birliği’nin fazlasıyla sessiz kalması manidardır...

Konu öncelikle hayvan üreticilerini ilgilendirdiği halde niçin çıkıp da iki kelam laf etmiyorlar!

Yoksa bu durumdan memnuniyet mi duyuyorlar dersiniz...

Eğer böyleyse ucundan kıyısından onlar da mı kazanç elde ediyorlar!

Bir de ilgili bakanlığa baskı yapıldığı konusunda bazı duyumlar geliyor...

Tarım Bakanı’nın sırf Hayvancılar Birliği’ni karşısına almaması için bazı bürokratları vasıtasıyla engellendiği iddiaları yapılıyor!

Hatta bakanlık içinde bile konuyu özel kulislerde gündeme getirenler bile var...

Tanıdığımız Dursun Oğuz bu gibi baskılara boyun eğmeyecek niteliklere sahiptir!

Kursun özel bir komite, kimsenin de yaşına bakmasın...

...

Dün bazı polis yetkilileri ile konuyu telefonda görüştük bilgi sahibi olmaya çalıştık...

Kaçak etlerin ele geçirilmesinde birisi ya da birileri ihbarda bulunmuş!

Polis de anında enselemiş...

Burada ihbar eden birisi ya da birileri de tabi ki çok önemlidir!

Akla hemen şu soru geliyor;

Acaba ihbar eden de mi bu işin içindeydi de sonradan anlaşma bozuldu ve bu işten pay alamayacak olan ihbarı yapıp bu işin bozulmasına neden oldu...

Umarız ki polis bu konuya da hassasiyet göstererek atlamaz!

Son bir soru daha;

Yakalanan 3.5 ton kaçak et tahlil edildi mi?

Tahlil edildiyse sağlık açısından durumu neydi?

Tahlil sonuçlarını birileri açıklayacak mı?

Etlerin aniden gömülme kararını kim aldı, neye göre aldı...

Yakalanan etler yardım kurumlarına hadi onu da geçtik hayvan barınaklarına verilemez miydi?

...

Sevgili okurlar;

Zaten bir sürü sorunla uğraşan, devletin adil olmasını bekleyen vatandaşın devletine gerçekten güven duyabilmesi için yukarıdaki tüm soruların yanıtlarının ortaya çıkması gerekmektedir...

Eğer bu devletin içinde kendini devletten daha yüksekte görenler yine devletin makamları tarafından gizlenip saklanırsa, ya da bazı çıkarlar karşılığında suskun kalırsa burası devlet olmaktan çıkar, başka isimlerle yorumlanır!

MESAJ KUTUSU

Sayın Dursun OĞUZ, kaçak et konusunda bir üst düzey bürokratın da parmağının olduğu yönünde ciddi ihbarlar yapılıyor. Bu konuda özel bir komite kurup perde gerisinde yaşananları ortaya çıkarmak için talimat vermeniz bekleniyor...

...

Sayın Ersin TATAR, göreve atadığınız bazı Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin başındaki oldukları kurumlara baldız, kardeş çocuklarını sınavsız münhalsiz işe aldıklarını biliyor muydunuz? Seçim döneminde bu isimler deşifre edilecekmiş haberiniz olsun istedik!

...

Sayın Kemal Deniz DANA, spor salonları konusunda şikayetler gelmeye devam ediyor. Bu arada çoğunda sporcular soğuktan titriyormuş, spor yapacaklar diye umarız zatürre olmazlar değil mi!

...

Sayın Ersan SANER, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hem merkezde hem de ilçelerde seçim komiteleri kurmaya başlamışsınız bile. Bu arada Girne’de bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz kırgınları geri döndürmenizin şart olduğu söyleniyor...

...

Sayın Oğuz AKÇAY, Girne’de çöken okul binası konusunda soruşturma sonuçlarını ne zaman açıklayacağınız merak konusu olsa gerek ki bu konuda yoğun okur mesajları geliyor. Bilirsiniz ne kadar uzarsa bu iş şaibeler de o kadar artar!

...

Sayın Aydın SOYER, son günlerde birileri ısrarla 1 Milyon TL diye bir rakam telaffuz ediyorlar ama ser verip sır vermiyorlar. Sadece rakam ve sizin isminiz konuşulunca haliyle herkes de merak edip bize sormaya başladılar. Umarız bir açıklama yapar da meraklarını giderirsiniz.

...

Sayın Erhan ARIKLI, parti genel merkezinde sizin partililer öğlenleri makarna yemekten usandıklarını belirten sitemlerde bulunmaya başladılar. Bari ara sıra içine kıyma ve domates konulmasını da istiyorlar, bizden iletmesi...

...

Sayın Behiç ÖZTÜRK, bazı kurumlardaki yüksek makamlar için soruşturma başlatmanız vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir de 4-5 sene önce açılan dosyaları tozlu raflardan indirebilirseniz vatandaşın yargıya güveninde sıkıntı yaşanmayacaktır!

...

Sayın Hatice Aytaç ERÇEN, bakanlıktaki görevinizden emeklilik nedeniyle ayrılmanız bir çok arkadaşınızı ve yetkiliyi üzerken yerinize eleman bulamadıkları konuşuluyor. Bu arada eşiniz artık yemek çeşitlerini zenginleştirmenizi bekliyor bizden hatırlatması...

...

Sayın Alp ÖZERK, sigorta müdürünüz sizin talimatlarınıza rağmen yapması gerekenleri yapmayıp sadece seyrediyormuş. Bazı ortak dostlarınız sizin de haberiniz olsun istediler. Bizden duymuş olmayınız ama belli ki önlem almanız da kaçınılmaz oldu...

...

Sayın Eral OSMANLAR, Ankara’daki üst düzey temaslarınızın çok güzel geçtiği özellikle Mevlüt Çavuşoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sonrası daha motive şekilde yatırımlara devam ettiğiniz gözlemleniyor. Hayırlara vesile olsun, hayırlı işler bol kazançlar dileriz...

...

Sayın Biray DELİCEIRMAK, sizin takımın tırmanışı sona erip gerileme devri hızlanınca özellikle sosyal medyada tartışmalardan kaçtığınız dikkatlerden kaçmamış. Gülme komşuna meselesi olsa gerek değil mi...Büyük geçmiş olsun artık!