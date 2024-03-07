Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında, denizaltı kablosu aracılığıyla elektrik bağlanması projesinin hayata geçirilmesini üstlenen “Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” (ADMİE) yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ta dün temaslarda bulundukları haber verildi.

ADMİE yetkililerinin dünkü temaslarında Güney Kıbrıs’ın “Great Sea Interconnector” projesine katılımının hayata geçirilmesiyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasını istediğini yazan Alithia gazetesi, ADMİE heyetinin aralarında Maliye Bakanı Makis Keravnos’un da bulunduğu hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu belirtti.

ADMİE heyetinin Keravnos’u projenin inşa süreciyle ilgili olarak bilgilendirdiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın projeye hisseli katımıyla ilgili zaman takviminin de gündeme getirildiğini belirtti.

ADMİE yetkililerinin Rum Yönetiminin projeye 100 milyon Euro’ya kadar olan bir miktarla katılmasının karar verildiği Bakanlar Kurulu kararının hayata geçirilmesiyle ilgili prosedürlerin hızlandırılmasını istediğini kaydeden gazete, ADMİE’nin hali hazırda proje için 150 milyon Euro’dan fazla para harcadığını, öte yandan Maliye Bakanı Keravnos’a projenin devamı için Rum Yönetiminin de projeye katılması beklentisi içerisinde olduklarını söylediğini iletti.

ADMİE’nin Keravnos’u yaklaşmakta olan finansal dönüm noktaları ile Avrupa Yatırım Bankasıyla kredi anlaşması yapılmasının hızlandırılması için ortak eylemlerde bulunulmasının kararlaştırıldığı konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, görüşmede projenin Rum tüketiciler açısından yararları yanı sıra elektrik bağlantısının yenilenebilir enerji kaynaklarının Güney Kıbrıs’ta daha da fazla gelişmesini teşvik edeceğinin izah edildiğini iletti.

ADMİE tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı yanı sıra İsrail Enerji Kuruluyla telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede İsrail hükümetinin projeye desteğinin teyit edildiğini de kaydeden gazete, ADMİE yönetiminin Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki elektrik bağlantısı kısmıyla ilgili maliyet-fayda analizi (CBA) hazırlanması konusunu da ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete önümüzdeki dönemde ve muhtemelen Nisan ayında bir görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldığını ve bunu maliyet-fayda araştırmasının yapılmasının izleyeceğini ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde ADMİE yetkililerinin Güney Kıbrıs yanı sıra İsrail’de de temaslarda bulunduğunu ekledi.