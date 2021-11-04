Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP-DP azınlık hükümeti üç aşağı beş yukarı tamam gibi…
Hoş bizde siyasette son dakikaya kadar her türlü sürpriz olabilir ama bu kez hükümet modeli şekillendi!
DP’nin 2 bakanlık yine bu partide kalıyor…
UBP erken seçime kadar 8 bakanlığı idaresine alıyor!
Bağımsız gibi görülen ama çoktan UBP’li olan 3 vekil ile Bertan Zaroğlu çantada keklik…
Faiz Sucuoğlu dün ve bugün parti yetkili organlarından onay aldıktan sonra yeni hükümeti açıklayacak ve seçim süreci de başlamış olacak!
En güzeli de süreç başlayacağı için de seçim yasakları da devreye giriyor ki bu konudaki zamanlama mükemmel oldu…
Tabi ki isteyerek değil tamamen şans eseri!
Sucuğlu kafasındaki kabineyi belirledi yarın Cumhurbaşkanı ile bir daha gözden geçirecek ve çok büyük ihtimalle de hata sonu kabineyi sunarak yeni bir erken seçim süreci başlamış olacak…
…
Önceki akşam Faiz Sucuoğlu ile yüz yüze görüşme imkanı bulduk…
Partiler ile görüştükten sonra bulunduğumuz mekana geldiğinde üzerinden yorgunluk akıyordu…
Günlerdir 3-4 saatlik uyku ile ayakta kalmış!
Ama yorgunluğunun aksine müthiş bir enerjisi vardı…
İlk kendisini bu kadar kararlı gördük!
Gelen telefonların ardı arkası kesilmiyordu…
Malum Faiz beyin başbakanlığı artık kesinleşirken partililer kendisine kurultay sürecinde nasıl gece gündüz çalıştıklarını anlatmaya çalışıyordu!
Tabi ki biz bu tablolara yıllardan beridir alışığız…
Yeni genel başkan ve başbakan niçin aranır?
Önce tebrik edilir, sonra nasıl destek verdikleri anlatılır, tabi ki bunu yaparken aracılar da kullanılır…
Ama şuna kesinlikle eminiz;
Faz bey çocuk değil, saftirik biri değil, aksine kurultayda kim ne yaptı gayet iyi biliyor…
…
Faiz beyi yakalamış bir basın mensubu olarak haliyle yeni kabinede kimlerin olacağını merak etmemek olur mu?
Bu konuda çok fazla açık vermemeye çalıştı ve aynen şu kelimeler çıktı ağzından…
“Yeni kabineyi duyunca şok olacaksınız…”
Nasıl yani deyince de, bekleyin ve görün dedi…
Faiz beyde sanki bizi çocuk yerine koyuyordu doğrusu!
Yeni kabinede kimler olacağını tahmin etmemek zor mu?
İlahi Faiz bey yani!
Sen daha tıp fakültesinde okurken biz yine aynı mesleği yapıyorduk…
Ne başbakanlar ve bakanlar gördük, onların çoğu silindi gitti, biz halen işimizi yapıyoruz!
…
Bir kere şundan emin olduk;
Yeni kabine kurultay öncesinde yaşanan bir takım hoş olmayan şeylerin karşılığı olarak tarihe geçecek…
Adına ister intikam deyin ya da köklü bir sonbahar temizlik hareketi!
Kurultay öncesi Faiz beyin karşısında olanlar, diğer adaylara ciddi destek verenler hemen bu sabahtan itibaren odalarını boşaltmaya başlasınlar…
Kendisini çok büyük ihtimalle yeni kabinede tamamen kendinin yanında olanları belirleyecek!
Faiz bey değil ama çok yakında bası isimleri kulağımıza fısıldadılar bile…
Zaten herkesin bildiği ve sosyal medyaya da yansıyan, Faiz beyin toplantıya çağırmadığı Resmiye Canaltay ve Ünal Üstel eğer çok ama çok yukarılardan rica minnet mesajları gelmezse birkaç gün içinde bakanlıktan sade bir vekil pozisyonuna geçecekler!
Yine çok güvenilir bir kaynak Dursun Oğuz’un makamını koruyacağını ısrarla iddia ediyor…
Sunat Atun’un bakanlığına kesin gözüyle bakılıyor!
En büyük sıkıntı ise Güzelyurt’ta olacağa benziyor…
Çünkü Aytaç Çaluda, Menteş Gündüz ve Ali Pilli kurultayda çalıştıkları için bakanlığı hak ettiklerini düşünüyor!
İllaki o koltuğa oturulacak yani…
Onun için daha önce de yazmıştık;
Faiz bey ha keşke yeni kabineyi siyasilerden değil de teknokratlardan, yani işin uzmanlarından oluştursaydı, diye!
Sevabı da günahı da boynuna artık…
Millet umarız yeni kabineyi duyduktan sonra şok olurken, Faiz bey de ilerleyen sürecin sonunda bir takım hayal kırıklıkları yaşamaz!
MESAJ KUTUSU
Sayın Kemal Deniz DANA, yeni seçim hükümeti döneminde ilk kurbanlar arasında siz de varsınız. İkili bazı görüşmeler yapıldıktan ve onay gördükten sonra hükümet fiilen göreve başladıktan sonra görevden alınacakların başında geliyorsunuz…Bakalım bu milletvekili adaylık kararınızı nasıl etkileyecek?
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Sayın Hasan TAÇOY, kurultaydan hemen sonra Faiz beyin yanına giderek hem kendisini tebrik etmişsiniz hem de partiye bağlılığınızı teyit etmişsiniz. Aslında bilgi beceri yönünden çoğundan bir adım öndesiniz ama sanki de bazı kara kediler sayesinde çok da şanslı gözükmüyorsunuz…
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Sayın Ersan SANER, yeni kabine ayağı yukarı belirlenirken güven oylaması konusundaki tavrınız hayli merak konusu oluyor. O gün meclis salonuna gitmeyeceğinizi söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla!
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Sayın Sunat ATUN, eski bakanlığa dönüş için valizleri şimdiden hazırlayabilirsiniz. Yine iyi bir teknik elaman olarak takımda muhakkak olmanız gerektiği mutabakatına varıldığını duyduk. Özellikle bölgeli bazı iş insanları fazlasıyla huzursuz olacağa benziyor…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Faiz beyin genel başkan olması halinde parti üyeliğinden istifa edeceğinizi bazı mekanlarda dile getirmeniz anlaşılan o ki idam sehpasına çıkma nedeni olarak bir yerlere yazılmış bile…Eğer rica ve minnetçiler mangası devreye girmezse çok da umut yok gibi görülüyor!
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Sayın Barış TİLKİ, kurultay öncesi Faiz beyin en yakınında olanlardan birisi olarak Parti Meclisine kontenjandan gireceğinize kesin gözüyle bakılıyor. Son iki gündür siyasi kulislerde adınız fazlasıyla anılmaya başlandı, şimdiden hayırlı olsun…
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Sayın İsmail ARTER, kurultay çalışmalarında Faiz beye büyük destek vermeniz yerel seçimler için yeni bir tablo ortaya çıkmasına neden olmuş. Bu kez büyük ihtimalle bağımsız değil de UBP adayı olarak aday olacaksınız gibi geliyor bize…
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Sayın Neriman Durdu KAŞİF, bölge insanı ve partililer en fazla da sizin PM üyeliğinize hem de fazlasıyla sevindiler. Genç ve tertemiz bir kişiliğinizde partiniz artık sizden çok şek bekliyor. Özellikle babanız ve kayınpederiniz müthiş bir çalışma programı sonrası sizi o makama getirmeyi başardılar…Hayırlı ve uğurlu olsun.
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Sayın Bülent DİZDARLI, özellikle ve sol kesim ve aynı anda tarafsız kesimler sizin milletvekilliği adaylığına muhakkak ki sıcak bakmanız gerektiği yönünde destek mesajları göndermeye başladılar. Bu arada belediye Baykan adaylığı teklifi bile alabirsiniz, gözünüz kulağınız kapı zilinde olsun…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, DP ittifakıyla genel seçimlere katılacağınız hatta Lefkoşa’dan ilk sıradan aday olacağınız konuşulmaya başlandı. Umarız başkentteki gücünü dikkate alırlar ve bu fırsatı kendi elleriyle tepmezler…
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Sayın Özgür İZMİR, siyasetin çiçeği burnunda adaylarından birisi olarak kaybetmenizin hiç önemi yok. Gösterdiğiniz medeni cesaret bile alkışlanacak niteliktedir. Siyasetin kalitesi düşük olunca böyle sonuçlar ortaya çıkmasına şaşırmamak gerek!