Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Faiz Sucuoğlu belki de meslek hayatında bile yaşamadığı büyük bir sınav veriyor şu sıralar…
Zira dışarıda öyle çok söylenti var ki bakanlar ve meclis başkanlığı konusunda çeşitli rivayetler dolaşıyor!
Sanki de evcilik oyunu gibi sürekli bakanların yeri değiştiriliyor!
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı makamı da öyle…
Haliyle UBP’de de kazan kaynıyor doğal olarak!
Kabineyi beğenenler var ama beğenmeyenler de var…
Hükümet güvenoyu aldıktan sonra bazı parti örgütlerinin harekete geçeceği iddiaları yayılıyor ya da yayılmaya çalışılıyor!
Hafta başından itibaren de kabine konusunda büyük bir sessizlik hakim…
Bir çoğu kabinedeki 3-4 ismin değişeceğine inandırmış kendini!
Kimisi Ankara şu isimleri istemiyor diyor kimi de Ankara’nın kabineye bulaşmadığını asıl kavganın parti içinde yaşandığını iddia ediliyor…
Anlayacağınız ortalık allak bullak durumda!
Başbakan Faiz Sucuoğlu en büyük sınavını veriyor sanki, ama bir türlü de rahat bırakılmıyor…
Oysa büyük umut ve vaatlerle göreve gelmişti!
Şimdi hem içeriden hem de dışarıdan bir takım etkenlerle pür dikkat bekliyor…
Bu sessiz bekleme daha ne kadar sürer bilemeyiz ama!
Bu sessizliğin fırtına öncesi sessizlik olduğunu söyleyenlerin de sayısı her geçen gün artıyor…
…
Siyasilerin ve siyasetten nemalananların gündemi bu olabilir…
Çünkü onların kavgası çıkar davası!
Ama vatandaşın gündemi bambaşka…
Özellikle de iş dünyasının!
Hani şu acıtmayacak denilen elektrik zamları…
Bu konuda Sanayi Odası anlamlı bir açıklama yaptı;
Bu zam üretimin idamı niteliğinde olur dedi…
Peki duyan oldu mu?
Görünen o ki olmamış…
Zamlar konusunda Nuh diyorlar peygamber demiyorlar!
2 Ayrı yerde işletmesi olan genç bir iş adamı diyor ki…
Ayda 40 bin TL’yi zor ödüyordum!
Şimdi fatura artık 120 Bin TL olacak, ödemem mümkün değil…
Sahi bu fahiş zammı yapanlar bunu hiç mi düşünmedi!
Bir insan ya da bir işletme nasıl olur da bu zamlardan sonra elektrik faturalarını ödeyebilir diye…
Hadi insanlar ödeyemeyip kepenk indirdiler!
Ardından işsiz kalacaklar bundan böyle ne yapacaklar?
Taş mı yesinler…
Ya da intihar mı etsinler!
Hükümet tutturmuş gerekirse acı reçete uygularız diye…
Bundan daha acısı ne olabilir ki?
Canımızı mı almak istiyorsunuz!
Zaten çıkacak olan bir o kalmıştı…
…
Elektrik zammıyla birlikte dolaylı zamlardan ötürü medya sektörü de büyük darbe almaya hazırlanıyor…
Özellikle de yazılı basın!
Zaten büyük bir darboğazın içindeydiler şimdi ardı ardına gelen zamlan nedeniyle özellikle de matbaalar zam oranlarına göre yeni fiyatlandırma kararı aldılar…
Onlar da bundan sonra böyle diye mesajlar göndermeye başladılar gazetelere!
Çok büyük ihtimalle de zaten çoğu batma noktasında olanlar belli ki havlı atacaklar..
Biz yokuz diye kepenk indirecekler kapılarına!
Gazetelerin kapanmasına mı üzülelim yoksa sokakta kalacak olan meslektaşlarımıza mı biz de şaşırdık kaldık…
Aslında kapanan gazeteler değil demokrasi olacak!
Ve tabi ki işsizler ordusu…
Sahi medyayı düşünen bir Allahın kulu var mı?
Hükümeti geçtik de ya basın örgütlerinin bir planı programı var mı bu konuda…
Yoksa diğer iş dünyası ve patronların o gazeteleri çalışanları ile birlikte satın almasını mı bekliyorlar!
Bu konuda tuzu kuru olanlar var da…
Ya olmayanlar!
Mahalleye mi dersiniz acaba?
…
Yazın lütfen bir kenara…
Özel sektör bitti bitiyor!
Eğer birileri dikkate almazsa tabi ki…
Ama artık kamunun durumu da öyle garanti değil gibi geliyor bize!
Bu ay maaşlar ödendi bunu Allah bilir de…
Ya bundan sonrası ne olacak biliyor musunuz?
Emin olun ki devletin tepesindekiler de sonuçları bilmiyor bundan sonrasının…
Zira Mart maaşları için geriye sayım başladı!
Artık borçlanarak ödeme lüksü de kalmıyor…
Borç yiğidin kamçısıdır diye söylenen söz de bizim ülkede artık geçersiz oluyor!
Umarız bu günler iyi günlerimiz diyenler yanılırlar…
Hem siyasette hem sosyal hayatta fırtına öncesi sessizlik hakim!
Gittiği yere kadar…
MESAJ KUTUSU
Sayın Bertan ZAROĞLU, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı için adınızın anılması bile ortalığı toz duman etti. Acaba diyoruz böyle bir atama olursa bazıları rant kaybedeceklerinden mi korkmaya başladılar da başka bir isimde birleşiyorlar dersiniz…
…
Sayın İzlem GÜRÇAĞ, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı konusunda ibre yeniden size doğru yönelmeye başladı diye duyduk. Birileri artık bu makamı alsa da siz de kurtulsanız meraklı vatandaş da…Pazartesi gününü beklemek gerek değil mi?
…
Sayın Mesut GENÇ, sizin müsteşarlık görevi aşağı yukarı tamam da parti içinde bir takım karışıklıklar yaşanmaya başladı. Bir çok partili sizi hala benimseyemedi, onlarla dirsek temasını yoğunlaştırmak iyi olacak gibi gözüküyor…
…
Sayın Ersan KARATAŞ, Maliye Bakanlığı özel kalem müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Zaten uzun bir süredir bakana danışmanlık görevini sürdürüyordunuz, şimdi bu zorlu görev resmileşmiş oldu. Umarız bizim takımı ihmal etmezsiniz artık değil mi?
…
Sayın Fikri ATAOĞLU, kalkınma ve diğer kurumlar için özellikle seçimlerde aday olanlar ama kazanamayanlar ciddi bir baskı ağı oluşturduğunu duyduk. Atamalar konusunda epey zorlanacağınız konuşuluyor, bu konuda yazı tura atmayı bile düşünebilirsiniz…
…
Sayın Hasan SADIKOĞLU, İskele sahillerinin betonlaşması konusunda bölge halkın şikayet mesajları gelmeye başladı. Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi için detaylı bir açıklama şart oldu değil mi?
…
Sayın Kamil AĞCABAY, Maliye Bakanlığı bakanlık müdürlüğü için teklif aldığınız ve bu makama geçmek için gün saydığınızı öğrendik. Hayırlı olsun umarız uzun ömürlü bir hükümet olur da hevesiniz kursağınızda kalmaz…
…
Sayın Mehmet ÇILDIR, Esentepe’deki Sivil Savunma tesislerinin inşaatı için ilgili daireye yazı yazıp devam etmeme kararı ürettiğinizi üzülerek öğrendik. Oysa işin büyük bir kısmı bitmişti, ne oldu da işi durdurma kararı aldınız?
…
Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, özel okul çalışan ve öğretmenlerinden yoğun şikayet mesajları gelmeye başladı. Bir çoğu yatırımlarının maaşlar üzerinden yapılmadığından ötürü haklarının yenmesinden dolayı öfkelerini dile getiriyorlar…
…
Sayın Dimağ ÇAĞINER, turizmde her şeyin güllük gülistanlık olduğunu zannedenler büyük ihtimalle başka bir ülkenin yöneticileri olsalar gerek. Yaptıkları zamları şov olarak değerlendirenler bakalım turizm dip yapınca ülkenin mali yapısını dengeleyecekler?
…