Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kabinesinde değişiklik yapıldı.

Kabinenin UBP kanadından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy görevden alındı.

Maliye Bakanlığı’na UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu atandı.

Önceki kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz ise İçişleri Bakanı oldu.

Hüseyin Çavuş ve Sadık Gardiyanoğlu ilk kez bakan olarak kabinede yer alırken, Üstel'in başbakanlığındaki hükümette Maliye Bakanlığı’ndaki isim ikinci kez değişti. 12 Mayıs 2022 'de kurulan hükümette Maliye Bakanı olarak görev alan Sunat Atun 26 Temmuz 2022'de istifa etmiş, yerine Alişan Şan atanmıştı. Yeni değişiklikle Maliye Bakanı Özdemir Berova oldu.

Kabinedeki tek kadın olan İzlem Gürçağ Altuğra ise görevden alındı.

Yeni isimlerle oluşan kabine şu şekilde:

“Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Özdemir Berova

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu.”

Yeni bakanların özgeçmişleri şöyle:

Özdemir Berova- Maliye Bakanı

1968 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İhtisasını tamamlayarak, Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı ve Girne Akçiçek Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanlığı yaptı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde, Genel Cerrahi Uzmanlığı ve Başhekim Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2013 Erken Genel Seçimlerinde, Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri, 2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanı, 2016-2017 yılları arasında ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yaptı.

7 Ocak 2018 ve 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde, UBP’den yeniden Girne Milletvekili seçildi. UBP Grup Başkan Vekili, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asemblesi üyeliği yapıyor. İyi derece İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dursun Oğuz- İçişleri Bakanı

1966 yılında (Ayvacık Çarşamba), Samsun’da doğdu. 1975 yılında KKTC’ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilim Dalında tezli olarak tamamladı.

1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yur tiçi ve yurt dışı eğitimi yanında, ABD’de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenör olarak görev yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

28 Temmuz 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi, 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de yeniden Maliye Bakanı olarak görevini sürdürdü.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 7 Şubat 2022 tarihinde yemin ederek, milletvekilliği görevine başladı.

Hakan Dinçyürek-Sağlık Bakanı

1963 yılında Mağusa’da doğdu. 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (ÇAPA) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Bir yıl ÇAPA'da öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1992 yılı sonunda adaya dönen Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ayrıca Mağusa Türk Gücü spor kulübünde yönetim kurulu üyeliği ve Asbaşkanlığı yaptı.

Dr. Hakan Dinçyürek, Kuzey Kıbrıs Spor Hekimleri Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı.

2002-2006 yılları arasında da Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğini üstlendi.

2011 ve 2013 yıllarında iki kez Türkiye genelinde bilim başarı ödülüne layık görülmüş olup ayrıca Kıbrıs Türk Ortopedi tarihinde birçok ilklere imza attı. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne Ortopedist olarak aktif katkılarda bulundu.

2013 erken genel seçimlerinde Gazimağusa milletvekili olarak Meclis’e girdi. Birçok komitede görev alan Dinçyürek, bir dönem de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı yürüttü. 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 7 Şubat 2022 tarihinde ant içerek, göreve başladı. İngilizce bilir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hüseyin Çavuş-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

Hüseyin Çavuş, 25 Temmuz 1979 tarihinde Gazimağusa’da dünyaya geldi.

Ortaokul ve lise öğrenimini İskele Bekirpaşa Lisesi’nde, okuyan Çavuş, yüksek öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde tamamladı.

1996-1997 yılında Akova Çiftçiler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanlığı’nı yaptı. 2005-2006 yılında Akova Çiftçiler Birliği Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi, 2005 yılında Hüseyin Çavuş Petrol Ltd. 2008 yılında Yakar Ticaret ve 2017 yılında ise Kelle Farm Trading Ltd’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

2014 yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanlığı’na seçildi. Çavuş, Başkanlığı döneminde Birlik Genel Merkez binası dahil birçok projenin hayata geçmesini sağladı.

2016’da Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kuruluna seçilen Çavuş, 2018 yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanlığına seçildi.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 7 Şubat 2022 tarihinde yemin ederek, milletvekilliği görevine başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sadık Gardiyanoğlu-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlköğretimini Şehit Ertuğrul İlkokulunda 1987 yılında tamamladı. 1987 yılında KKTC’de ilk kez yapılan ilkokullar arası voleybol müsabakalarında görev aldı.1989 yılında Gençlik Gücü Spor Kulübünde lisanslı sporcu olarak voleybol liglerinde, lig şampiyonluğu, Federasyon Kupası ve Başbakanlık Kupasını kazanan takımda yer aldı. 1990-1991 yılları arasında KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından tüm spor branşları içerisinden seçilerek, yılın sporcusu ödülünü aldı. 1991 yılında Kıbrıs Türk Hava Kurumunda lisanslı sporcu olarak okulu adına model uçak dalında Türkiye şampiyonu oldu. 1994 yılında Lefkoşa Türk Lisesinden Mezun oldu.

1993 ve 1994 yıllarında Kıbrıs Türk Hava kurumunda lisanslı sporcu olarak Ankara’da düzenlenen model uçak ve model roket dalında Türkiye şampiyonluğunu ikişer kez kazandı.

1999 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği aday hakem kursuna katıldı ve kurs birincisi olarak voleybol hakemi unvanını aldı.

2005 yılında terfi hakem sınavlarında başarılı olarak önce bölge hakemliği, 2008 yılında üst klasman hakem sınavlarında başarılı olarak en genç milli hakem kokartını aldı. 2011 yılında KKTC ve Azerbaycan Bayan Voleybol Milli Takımının baş hakemi olarak görev aldıktan sonra uluslararası hakem ünvanını aldı. 2012 yılında tüm spor hakemleri branşlarının içerisinden, Yılın Hakemi seçildi.

Üniversiteden 1999 yılında mezun olduktan sonra inşaat şirketlerinde mimar, yönetici mimar, şantiye kontroler mimar, satış temsilcisi mimar ve genel müdür görevlerinde bulunduktan sonra kendi özel mimarlık ofisi ve müteahhitlik şirketini kurdu.

2012-2013 yılları arasında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 2012 yılında kurulan Sarayönü Lions kulübünde kurucu üye, başkan ve kulüp başkanı olarak görev aldı.

2013-2014 yıllarında Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019 yılında Lefkoşa Güneş Spor Kulübü'nü kurarak, özellikle ihtiyaçlı çocuk ve gençlerin spor yapmasına olanak sağladı ve Badminton branşında birçok sporcu yetişmesinde öncü oldu.

Gardiyanoğlu, parti içerisinde ilk kez 1994 yılında bağlı olduğu örgütünde gençlik kolları üyesi olarak başladığı siyasi yaşamını, örgüt gençlik kolları üyeliği ve başkanlığı, örgüt yönetim kurulu üyeliği, örgüt ilçe delegesi ve kurultay delegesi olarak UBP içerisinde aktif görev aldıktan sonra 2006 yılından itibaren Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 2012 yılında görevine İlçe Asbaşkanı olarak devam etti. 17 Ekim 2015 tarihinde yapılan Lefkoşa İlçe Kongresi’nde, İlçe Başkanlığı’na seçilen Sadık Gardiyanoğlu, 2018 Ekim ayında yapılan Lefkoşa İlçe Kongresi’nde oy birliği ile yeniden göreve geldi.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili seçildi. 7 Şubat 2022 tarihinde ant içerek göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.