Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Antalya’da barış ateşi yakıldı KKTC ve Ankara ilişkileri bir nebze olsun iyileşti…
Önceki gün de yazmıştık, bizim hükümete sadece avans verilmiştir!
Değerlendirirsek ne ala…
Aksini aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz!
Öncelikle kabul etmek gerek iki ülke arasında ilişkiler şimdilik düzeldiyse bunda Tahsin Ertuğruloğlu’nun bakanlık görevine atanması büyük rol oynadı…
Ama altını çizerek belirtelim bu kabine kesinlikle ‘şimdilik’ tamamdır!
Şimdilik de olsa KKTC hükümeti, dolayısıyla Başbakan Sucuoğlu derin bir nefes almıştır…
Zaten Sucuoğlu Antalya dönüşünden sonra çalışma saatlerini artırmış, toplantı üstüne toplantı yapmaya başlamıştır!
Toplantıların tek amacı var…
Çok hızlı bir şekilde reformları ardı ardına geçirerek ülkeye yeni bir yol haritası belirlemek!
Bu konuda ilk adım belli ki belediyemler reformu olacaktır…
İçişleri Bakanlığı yeni yasayı birkaç gün içinde Meclise gönderecek ve süreç de başlayacaktır!
Yasada 6 belediye ve 7 bucak kayıtlara geçmiş ve meclise geldikten sonra da ya 26 Haziran’da ya da muhalefetin de onay vereceği ileri bir tarihte yerel seçimler yapılacaktır…
Bu arada belirtmekte yarar var;
Türkiye ile imzalanan protokollerde bulunan her reform hareketi bize madde destek olarak geri dönecektir…
Bu arada yeni kabinede büyük ihtimalle yerel seçimlerden sonra tekrar değişecek ve 3 eski isim gidip 3 yeni isim gelecektir!
Sucuoğlu ve kabineyi büyük bir sınav beklemektedir…
Tabi ki başarılı olup ülke insanının daha fazla refah içinde olması bizim de temennimizdir!
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Sevgili Erhan Arıklı diyor ki…
KKTC konusunda en fazla hayal kırıklığını Türkiye yaşıyor!
Kesinlikle doğrudur…
Ama şu da bir gerçek ki bu hayal kırıklığını yaşatan tamamen KKTC hükümetleridir!
Sadece şimdi ki değil geçmiştekiler de bu hayal kırıklığında pay sahibidir…
Ama Arıklı aynı zamanda da yanılıyor!
Daha doğrusu Ankara’yı koruma içgüdüsüyle konuşuyor…
Arıklı’ya göre Ankara isimlerden daha ziyade icraatlarla ilgileniyormuş!
Yani demek istiyor ki müdahale filan yok…
Tabi ki buna kendisi de inanmıyor ama inanmış gibi yapıyor!
Bu tamamen siyasi nezaketinden kaynaklanıyor…
Müdahale eskiden de vardı ama son yıllarda arttı, bu da bizim hükümetlerin basiretsizliğinden kaynaklandı!
Yıllardan beridir Ankara’ya elini dilenci gibi açarsan zaten aksi düşünülemezdi…
Bizimkiler daha cesur olabilseler ve imzalarına sadık kalabilselerdi şimdi durumlar çok daha farklı olurdu!
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14 Mart Tıp bayramında Cumhurbaşkanı Tatar’ın müdahalesi belli ki daha çok tartışılacak…
Bu müdahaleye bizde şiddetle karşı çıktık ama bu konuda bazı bilgiler de gelmeye başladı!
Özellikle bazı hekim arkadaşlar bunu ‘provokasyon’ olarak nitelendirdiklerini ifade etmeye başladılar…
Onlara göre Tatar’a günler önceden ‘tuzak’ kurulmuş!
Tahrik olması için iyi çalışılmış…
Bu tezgah da konuk hekim de yer almış!
O da Erdoğan’ı eleştirince Tatar beklenen patlamayı göstermiş ve açmış ağzını yummuş gözünü…
Eğer bu doğruysa ayıptır!
Ha keşke Tatar bu tuzağı fark edip aksine daha nezaket gösterip kendini daha modern bir şekilde anlatabilseydi…
Ama işte bildiğiniz gibi Tatar, bildiğiniz bizim Tatar’dır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, Vakıflar Bankası’nda garip şeyler olmaya başladı. Banka binası için aylık 6 bin sterline bir bina kiralanmaya çalışılıyor bir de bunu binanın 200 Bin sterlin tutarındaki trafo katkı payı da bankaya yüklenmeye çalışılıyor. Olaya müdahale edip iptali için yönetim kuruluna talimat vermeniz isteniyor.
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Sayın Efsun KAŞİF, Bakanlar Kurulu sekreterliği göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sizi iyi bilenler bu görevi layıkıyla yerine getireceğiniz konusunda tebrik mesajları göndermeye başladı bile. Bundan sonra Allah utandırmasın artık…
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Sayın Rifat GÜNEY, Vakıflar Bankasına astarı yüzünden pahalı olacak bin bina kiralanması konusunun sizin de bilginize getirildiğini duyduk. Umarız çok gecikmeden müdahale eder ve kararın iptal edilmesi için girişim başlatırsınız. Bu kadar paraya değil kiralama mal sahibi olunur…
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Sayın Ünal ÜSTEL, ülkede reformlara belediyeler yasasından başlanacağı için yeni belediyeler yasasını hazırlayıp meclise sunmaya hazırlanıyormuşsunuz. Bir çok küçük belediye başkanı tepki gösterecek ama artık bir yerlerden de başlanması gerekiyordu değil mi?..
Sayın Gazi YÜKSEL, Başkent’in simgesi haline gelen kardeşiniz Tahir’in zamansız kaybı kuşkusuz tüm bölgede büyük üzüntü yarattı. Size ve tim aileye sabırlar dileriz, Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Mine ATLI, tavsiyemize uyup ilk icraat olarak medya ile iletişim konusunda adım attığınızı memnuniyetle öğrendik. Bir kadın başkan olarak kesinlikle başarılı bir süreç yaşamanızı temenni ederiz. Ne kadar çok iletişim o kadar çok başarı demektir…
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Sayın Mustafa AKTUĞ, sizin Lapta Belediyesi’nin adı bundan böyle Akdeniz Belediyesi olarak kayıtlara geçecek. Nüfus bir hayli artacağı için yerel seçimlerde başkan adayının da artacağı tahmin ediliyor, seçim çalışmalarına şimdiden başlamakta yarar görüyoruz…
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Sayın Ersin TATAR, sizin danışman ordusuna bir talimat verin de 14 Mart Tıp bayramı etkinliklerinde perde gerisinde neler yaşanmış şöyle detayıyla bir araştırsınlar. Zira iddialar eğer doğruysa durum gerçekten de vahim ötesi bir pozisyondadır…
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Sayın Cemil SARIÇİZMELİ, başkanı bulunduğunuz Mehmetçik Belediyesi yeni yasaya göre artık Büyük Mehmetçik Belediyesi olarak oluyor, şimdiden buna kulak aşinalığınız olsun istedik. Bu arada seçimler de çok çetin geçeceğe benziyor, yoğun bir çalışma süreci sizi bekliyor…
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Sayın Kemal BURGAÇ, yıllarca hizmet verdiğiniz TDP’den ayrılmanız camiada büyük kayıp olarak nitelendirildi. Umarız tamamen kopmayıp yeni Baykan ve yönetime desteğinizi esirgemezsiniz. Zira siyasette tecrübe kolay kazanılmıyor…
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, Kıb-Tek’e atamaların neden geciktirildiğinden şikayet ediyorsunuz ama siz de belirlenen isimleri kabul etmemekte direniyorsunuz. En iyisi listeyi siz hazırlayıp verin hükümete ne şiş yansın ne kebap…
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