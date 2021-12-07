Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Akaryakıtta son günlerde savaş ve kıtlık günlerini hatırlatan bir takım tuhaflıklar yaşanıyor…
Öncelikle akaryakıtın niye gecikmesi!
Fırtına mı yoksa parasızlık mı neden oldu buna…
Perde gerisinde kalanlar hep muallakta kalıyor, bununla birlikte bir örneğini daha yaşamış olduk!
Resmi makamlar fırtına nedeniyle gecikme yaşandı dese de bu sefer haliyle sormak kalıyor bize de…
Akaryakıt alımları niye son güne bırakılıyor!
Sizin aklınız havada mı?
Son günlerde istasyonlar önünde yaşanan kepazeliklerden kim sorumlu…
Ve biz şunu çok önemsiyoruz;
Gecikmenin sorumlusu tamamen sizsiniz, niye çıkıp da vatandaştan özür dileme nezaketini göstermiyorsunuz…
Ayıp değil ya!
Milleti dilenci durumuna soktunuz…
Özür dilemek bu kadar mı zor bir şeydir yani!
…
Son birkaç gündür bize en çok ulaşan ya da ulaşmaya çalışan kesim akaryakıt istasyonları…
Önce kıtlık başladı sonra yeni bir zam olacağı ayıka çıkınca istasyonların büyük bir bölümü kapıya kilit vurdu!
Deponun dibine kadar satış yapanlar da yok değil onları ayrı bir yere yazıyoruz…
Peki ya akaryakıtı ithal eden iki büyük işletme ne yaptı?
Ellerinde yakıt vardı da mı vermediler, zira eğer yeni bir zam olsaydı karlarını ikiye katlayacaklardı…
Yoksa gerçekten mi bitti de bayilerine vermediler!
Bu da muallakta…
Sahi devlet bunları kontrol etti mi?
Gidip ölçümlerini yaptı mı, yaptıysa ha keşke açıklasaydı ki onlar da zan altında kalmasaydı…
Hoş şimdi bazılarınız bu iki büyük şirket zaten devletin ta kendisidir, siyaseti onlar yönetirler, onlardan hesap sormak çok da kolay değil, tabi ki sizin de yerden göğe kadar hakkınız var…
Ama işte gelin görün ki alacağınız yok!
Zaten bir çoğumuz zammı filan zerre kadar düşünmeyin depom dolu olsun da ne olursa olsun modunda değil miyiz?
Hesap sorma mekanizması devlette hiç işlemiyor da biz bireyler olarak çok mu hesap sorup hakkımızı arıyoruz sanki…
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ALPET’te son durum nedir bilmiyoruz ama K-Pet’ten gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor…
Özelleştirme böyle bir şey olsa gerek ki kendi kafalarına göre bir takım kararlar üretip bayilerine göndermişler!
Talimat verip resmen emrediyorlar…
Beğenirsen ne ala beğenmezsen ayrı yat misali!
Yeni kurallara bakar mısınız?
Satış vadeleri şimdiye kadar 21 gündü bu aybaşından itibaren 15 güne düşürmüşler…
Dahası var;
Vade süresi 1 Ocak’tan itibaren 7 güne düşürülecek…
Kredi kartları ile vadeli satış yapılmayacak!
Borcu olanlara Ocak ayına kadar limitli akaryakıt verecekler…
Sonrası ikmal durdurulacak!
Salgındaki kapanma, ekonomideki kötü gidişat sanki de bu sektörü hiç olumsuz etkilememiş gibi…
İster batın, isterse kilidi vurun diyorlar açık ve net olarak!
Şimdiye kadar üzerlerinden para kazandıkları kendi bayilerine yaptıkları muamele tam anlamıyla Çin işkencesinden başka bir şey değil…
Altta kalanın canı çıksın, kalan sağlar bizimdir mantığı!
Allah sizi bildiği gibi yapsın…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Derviş Kemal DENİZ, iyi bir hesap adamı olarak CTP’yi bilmeyiz ama tarafsız ve sağ kesimden seçimlerde bir hayli oy alacağınız konuşulmaya başlandı. Eğer bir yol kazasına uğramazsanız seçilmesi garanti adaylar arasında anılıyorsunuz, hadi bakalım şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun…
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, seçim hazırlıklarınıza Karadeniz kökenli vatandaşlardan ciddi destekler gelmeye başladı. Bu arada Türkiye’den de bir ekibin yakında adaya gelerek tüm ülkeyi tarayarak profesyonel bir çalışma yapacağını öğrendik, bundan böyle de Allah utandırmasın artık…
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Sayın Arif SONUÇ, çok değil 30 yıl kadar önce ilk okul yıllarında bizim ve girip tüm sehpa ve sandalyeleri ters çevirdiğinizi unutmadınız değil mi? Sandıkta bunun hesabını soracağız elbette. Şaka bir yana seçim çalışmalarında başarılar diler aynı zaman da hiç gecikmeden proje üretmenizi tavsiye ederiz…
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Sayın Yalçın KOÇYİĞİT, sadece Girne’de değil Lefkoşa ve diğer bölgelerde de hemşerileriniz çeşitli ekipler kurarak size karşı seçim desteği kararı almışlar. Hele de Lefkoşa’da ünlü bir kebapçı kapı kapı gezmeye bile başladı, dört ayaküstüne düştünüz desenize…
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Sayın Berber MAHMUT, genel seçimlerde aday adaylarının isimlerini öğrenince benim neyim eksik diyerek siz de aday adayı olmayı düşünmeye başlamışsınız. Yani ne görseniz istemeye başladınız, kurlar sizi hiç çiğnemeden mideye indirirler…
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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, genel seçimlerde en fazla Meserya bölgesindeki tarım ve hayvancılık yapan kesimlerden destek beklediğiniz söylenmeye başladı. Yıllarda iç içe olduğunuz kesim size destek vermeyecek de kime verecek Allah için yani…Yolunuz açık olsun!
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Sayın Sefa KARAHASAN, TRT Kıbrıs temsilciği göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. TRT ilk kez kurum içinden değil de dışarıdan bir atama yaptı ya, kesinlikle vardır bir hikmeti değil mi? Sorumluluğunuz hayli büyük, başarılar dileriz.
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Sayın Aslı MURAT, baba mesleği Avukatlıktan sonra şimdi de aktif siyaset kararı beklenen bir gelişmeydi. Özellikle ülke genelinde genç kesimden devlet görmeniz bekleniyor. Bu arada artık Özkan beyin de sokaklara inme gibi bir mecburiyeti var, hayırlara vesile olsun…
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Sayın Batu BEYİT, Lefkoşa’nın tam göbeğinde kalabalık bir ekiple seçim ofisi kurduğunuz ve seçimlerde bir hayli iddialı olduğunuz söyleniyor. Yılların dostu Ünal bey de elbette kazanmanız için tüm ağırlığını koyacaktır, hadi yine iyisiniz değil mi?
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Sayın Osman KIRŞAN, İskele’de güçlü rakiplerin kapışması sonucunda şansınızın son günlerde bir hayli yükselmeye başladığı konuşulmaya başladı. Buna bir de ilçe başkanlığınız eklenince yakın dostlarınız şansınızı bu kez çok iyi değerlendirmeniz gerektiği görüşünde birleşiyorlar…