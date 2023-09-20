Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin, nükleer silahsız bir dünya hedefine ulaşılması için 3 milyar yen (20 milyon dolar) katkı vereceğini taahhüt etti.

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'na hitabında Japonya Başbakanı Kişida, Japonya'nın nükleer silahsız bir dünya vizyonu için çabalayacağını bildirdi.

"Nükleer silahsızlanmaya yönelik küresel eğilimi sürdürmek için çok yönlü yaklaşım şart." diyen Kişida, Japonya'nın nükleer silahsız bir dünyanın başarılması hedefine 3 milyar yen (20 milyon dolar) finansman sağlayacağını kaydetti.

BM Güvenlik Kurulu reformunun gerçekleştirilmesi çabalarına katkı sunmayı sürdüreceklerini bildiren Kişida, bölünme ve çatışma yerine işbirliğine odaklanan bir dünya oluşturmanın önemini vurguladı.

Japonya hükümeti olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadıklarını belirten Kişida, Moskova yönetimine, insan hakları ihlallerini hızla düzeltme ve nükleer tehditlere son verme çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına değinen Kişida, Tokyo-Pyongyang arasında 2002'de imzalanan deklarasyon doğrultusunda Japonya'nın "Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye istekli" pozisyonunu halen koruduğunu belirtti.

Kişida, 1970-1980'lerde Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorununun çözümüne yönelik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön şartsız bir araya gelmek istediğini yineledi.

Sürdürülebilir ve kaliteli ekonomik büyüme vurgusu yapan Japon Başbakan, "Milletlerin küresel sorunları ortaklaşa çözmesi gerektiğinden, insan merkezli işbirliğinin teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.

Kişida, bu amaç doğrultusunda, Japonya'nın gelir eşitsizliklerini giderecek ve kadınların toplumsal ilerlemesini hızlandıracak önlemleri uygulamaya hazır olduğunu söyledi.