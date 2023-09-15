Japonya'da 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto Animasyon (KyoAni) kundaklanmasına ilişkin yargılanan Aoba Şinci (45), 2001'deki bir saldırıyı referans aldığını söyledi.

Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun 4 yıl önce kundaklanmasına ilişkin tutuklu Aoba'nın yargılandığı davanın 6. duruşması, Kyoto Bölge Mahkemesinde yapıldı.

Eylül başındaki ilk duruşmasında, KyoAni'yi kundakladığını itiraf eden ve "Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum" diyen Aoba, son duruşmasında ise yeni detaylar paylaştı

Aoba, 2001 yılında kuzeydeki Aomoro Eyaleti'nin Hirosaki kentinde finans kuruluşu Takefuji'nin kundaklanmasını referans alarak, 2019'da KyoAni saldırısını düzenlediğini ifade etti.

Popüler animasyon üreticilerinden KyoAni'yi kundaklama motivasyonuna yönelik Aoba, "çok sayıda çalışanı olan yere saldırırsa çok sayıda kişinin öleceğini düşündüğünü" söyledi.

Aoba, saldırı amacıyla kullandığı benzinin yanı sıra "benzin dökerken ya da döktükten sonra biri tarafından durdurulabilme" tahminiyle olay yerine 6 adet bıçakla geldiğini anlattı.

Aoba, Haziran 2008'de Tokyo'nun Akihabara semtinde 7 kişinin öldüğü bıçaklama eylemi gerçekleştiren eski idam mahkumu Kato Tomohiro'ya sempati duyduğunu da belirtti.

- Yargı süreci ve olay

5 Eylül'deki ilk duruşmasında Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum." demişti.

20'yi aşkın duruşma sonrası suç işleyebilecek cezai ehliyeti olup olmadığına yönelik karar verilecek Aoba'nın, Ocak 2024 sonunda hüküm giymesi bekleniyor.

Savcıların, Aoba hakkında idam cezası talep edeceği belirtiliyor.

KyoAni çalışanı 36 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı Temmuz 2019'daki saldırıda Aoba'nın kendisi de hayati tehlike oluşturan yanıklara maruz kalmıştı.

Mayıs 2020'de tutuklanan Aoba'nın, KyoAni yarışmasına eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı." diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.