Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni liderinin, eski ekonomi güvenliği bakanı Takaiçi Sanae'nin olmasının ardından haftanın ilk işlem gününde, ülke piyasaları pozitif seyrediyor.

Japonya Başbakanı ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti.

Yarışta, Takaiçi'nin yanı sıra eski tarım bakanı Koizumi Şinjiro ve Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa dahil beş aday yer aldı.

Takaiçi, ikinci turda Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi. İktidar partisinin liderliğini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor.

Takaiçi’nin Japonya Merkez Bankasından (BoJ) genişleyici para politikasını sürdürmesini isteyebileceğine yönelik öngörülerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Analistler, Takaiçi'nin mali genişleme taraftarı ve zayıf kur savunucusu olduğunu belirterek, bu durumun Japonya borsasını daha fazla destekleyebileceğini aktardı. Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi 1 Ağustos'tan bu yana ilk defa 150 seviyesinin üzerine çıktı.

Hong Kong tarafında ise Çin'deki tatilin etkisiyle işlem hacmi düşük kalırken, teknoloji ve finans şirketleri öncülüğündeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,96 primle 48.039 puandan kapanırken, kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 27.001 puanda bulunuyor.