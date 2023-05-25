Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Süleyman Yılkar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Süleyman Yılkar’ın Sirkat meselesinden methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13.05.2023 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa'da, faliyet gösteren Yusuf Çocuk LTD isimli işyerine ait markası meçhul toplam değeri 18.000 TL olan 8 adet çelik jant konu iş yerinin avlusunun yan kısmından sirkat edildiğini anlattı. Polis, zanlının 22.05.2023 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve bahse konu sirkat edilen çelik jantların henüz tespit edilemeyip arandığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanlarında tutarsızlıklar olduğunu beyanlarının araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.