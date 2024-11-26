ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Sombrero Galaksisi'nin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakalayarak, galaksinin dış halkası boyunca uzanan toz bulutunun topaklı yapısına ilişkin yeni detaylar sundu.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Webb teleskobunun Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) yardımıyla "Messier 104 (M104)" adıyla da bilinen gökadanın yüksek çözünürlüklü orta kızılötesi görüntüsünün yakalandığı belirtildi.

Yeni görselin, Hubble Uzay Teleskobu tarafından 2003 yılında görünür ışıkla elde edilenlere kıyasla bazı farklılıklar içerdiği kaydedilen açıklamada, Hubble görüntüsünde parlak görünen çekirdeğin aslında pürüzsüz ve yoğun bir iç disk olduğu aktarıldı.

Görüntüler, galaksinin dış halkasındaki toz bulutunun yoğun ve düzensiz yapısıyla ilgili yeni bilgiler de sağladı.

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu'nun 2005'teki görüntülerinde "battaniye misali" pürüzsüz görünen galaksi dış halkasının karmaşık kümelere sahip yapısı ilk kez Webb teleskobunun karesiyle açığa çıktı.

MIRI'nin, toz bulutunda polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan ve karbon içeren molekülleri tespit ettiğini aktaran araştırmacılar, bunun genç yıldız oluşum bölgelerinin varlığına işaret edebileceğini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca, galaksi içinde, yer çekimi tarafından bir arada tutulan yüz binlerce yaşlı yıldızdan oluşan yaklaşık 2 bin küresel yıldız kümesinin bulunduğunu kaydetti.

Meksika'nın geleneksel şapkası "sombrero"ya benzerliği nedeniyle bu ismi alan Sombrero Galaksisi (Messier 104 ya da NGC 4594), Dünya'dan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzaklıkta Başak Takımyıldızı'nda bulunan sarmal bir gökadadır.