İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitmesi, şehir içi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine kentteki metro ve tramvay istasyonları, "Bu iş yerinde grev vardır" yazısı asılarak kapatıldı.

Grev nedeniyle metro ve tramvay hatlarının bulunduğu bölgelere ilave otobüs ve vapur seferleri konuldu. Toplu ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte trafikte de yoğunluk gözleniyor.