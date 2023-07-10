Aliağa’da Yazlıklarındaki kişiler deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı. İki yazlık evin yandığı bilgisi paylaşıldı.

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te orman yangını çıktı. Yazlıklarındaki kişiler deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde de saat 14.00'de orman yangını başladı. Menderes'teki yangının organize sanayi bölgesine yaklaştığı öğrenildi.

TC Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Her iki yangını söndürmek amacıyla 8 ilk müdahale ekibi, 26 hava aracı, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı ve 10 dozerle çalışmalar yürütüyor.

- Vali Köşger'den açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahaleye başladığını belirtti.

Müdahalenin sürdüğünü bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa’da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz."