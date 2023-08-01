Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, ülkenin kurak iklim kuşağında olması nedeniyle ormanların yaz aylarında yüksek yangın riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan İlseven, orman yangınlarını önlemek için alınması gereken tedbirlere değindi.

Araçlardan sönmemiş sigara izmariti atılmaması gerektiğini belirten İlseven, KIB-TEK’in ormanların içinden geçen elektrik hatlarını ivedilikle kontrol etmesi ve dallara temas eden kablo varsa, gereken düzeltmeyi yapmasının önemine vurgu yaptı.

Ormanlarda ve ormanlara yakın arazilerde ateş yakılmaması gerektiğini belirten İlseven, yürürlükteki yasaya göre yaz mevsiminde ateş yakmanın yasak olduğunu anımsattı.

İlseven, “Yürürlükteki ‘6/1979 sayılı Arazi Yangınları İle Mücadele Yasası uyarınca, Karayolları Dairesi acilen yollardaki otları temizlemelidir. Belediyeler sorumluluk alanlarında bulunan yolların iki tarafındaki ve yerleşim yeri içindeki boş arazilerdeki kuru otları temizlemeli. Bu yıl kavurucu sıcaklardaki olağanüstü artış dikkate alınmalı ve yaz ayları boyunca araçların ormanlara girmesi yasaklanmalı. Ayrıca girişleri engelleyici önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

İlseven, ormanların gözetlenmesinin havadan ve karadan devriye görevi ile daha ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

- “Ormanlarımız yüksek yangın riski altındadır”

Ormansız ve ağaçsız bir dünyada insanların yaşamasının mümkün olmadığını belirten İlseven, bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun, tüm ormanların insanların ortak değeri olduğunu kaydetti.

Orman yangını gibi felaketler karşısında, tüm ülkeler, hele komşu ülkelerin dayanışma içinde olması gerektiğini söyleyen İlseven, “Ülkemizin kurak iklim kuşağında olması nedeniyle ormanlarımız, yaz aylarında geçmişten günümüze yüksek yangın riski altındadır.” dedi.

Ormanların önemine vurgu yapan İlseven, son yıllarda küresel ısınmanın şiddetinin ve kavurucu sıcakların artmasının, yangın tehlikesinin daha da artmasına sebep olduğunu, yangından korunmak ve yangınla mücadele konusunda, gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

İlseven açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yangın sorunu yaşanan tüm ülkelerde yangın sezonunda, 24 saat görev yapan ilk müdahale ekipleri oluşturulur. KKTC’de de yasa gereği ekipler kurulur. Fakat istihdamlarda maalesef politik hesaplar devreye girer ve amaca hizmet etmeyen oluşumlar ortaya çıkar

Bu nedenle yangın ekiplerinin oluşturulmasında, geçmişte görev yapan deneyimli kişilerin istihdamına özen gösterilmeli. Ayrıca arazöz, su tankeri, dozer ve yangın söndürme gibi ağır iş araçlarının kullanılmasında kadrolu teknik eleman istihdam edilmelidir. Yangın gözetleme kuleleri ve ormanlara kurulan kamera sistemi, aksatılmadan devrede olmalıdır.

Yangınla mücadelede başarının sırrı hızlı ve erken müdahaledir. Yangına ne kadar erken müdahale edilirse yangını söndürmek o kadar kolay olur. Yeni başlayan yangını bir kişinin bile kolayca söndürmesi mümkündür. Ancak büyüyen ve kontrolden çıkan yangının on binlerce kişi tarafından bile söndürülmesi zorlaşmaktadır.

Bu yıl Türkiye’den sağlanan yangın helikopteri, yangınla mücadelede olumlu rol oynamıştır. Fakat bizim de görevlerimizi yapmamız gerekir.”