(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler esnasında ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Patrick Acheampong, Jindu John Okonji, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, Patrick Acheampong’un 28 Ocak 2025 tarihinde saat 17.30'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi. Gana uyruklu zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 486 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, Nijerya uyruklu Jindu John Okonji’nin ise yine aynı tarihte saat 10:55'de Lefkoşa Polis Müdürlüğünün batısında bulunan İhsan Güven Sokak üzerinde, şüpheli şekilde yürümekte olduğu esnada tespit edildiğini kaydetti. Yapılan muhaceret kontrolünde Jindu John Okonji’nin 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren toplam 1112 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, Pakistan uyruklu Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg’inin de saat 18:00'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg’inin 9 Kasım2024 tarihinden itibaren toplam 80'şer gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerini belirlediklerini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan 4 zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, sivil muhaceretten araştırma yapacaklarını, alınacak ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirtti. Polis, zanlılarla ilgili ihraç süreci de başlatıldığını söyleyerek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.