Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Milli Eğitim Bakanlığı, 18 yaşından küçük çocuklara camilerde dini eğitim verilmesini onaylayarak suç işlemektedir” görüşünü ifade etti.

İzcan yazılı açıklamasında, “Türkiye’deki AKP iktidarının Türkiye’de ne varsa, Kıbrıs’ta da olacak dediğini” belirterek UBP koalisyon hükümetinin, Milli Eğitim Yasası ve Anayasayı ayaklar altına aldığını öne sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunan İzcan, çağdaş, demokratik ve laik düzene karşı sürdürülen gerici politikalara kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

İzcan, kurtuluşun, çözüm, barış ve özgürlük mücadelesi olduğunu da kaydetti.