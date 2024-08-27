İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının BM kararları temelinde üçlü görüşmeyi kabul ettiğini açıklamasının ardından, topun Kıbrıs Türk tarafında olduğunu öne sürerek, “Ayrı devlet talebi arkasına saklanarak, çözüm sürecini engellemeyin” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin iyi bir hazırlık yaparak, görüşmeleri BM kararları temelinde, 2017 tarihli Crans Montana’da kaldığı yerden başlatmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü savunan İzcan, bugüne kadar varılan uzlaşıların dikkate alınarak, federal Kıbrıs’a ulaşmanın tüm Kıbrıslıların çıkarına olduğunu belirtti.