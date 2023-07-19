İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kapsamında kutlanan Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceklerini belirtti.

Zorlu, "Kıbrıs Türklüğünün geleceği açısından tanınma meselesinde kritik aşama, başlangıç evresinin sağlanması olacaktır. Bu sebeple Türkiye'nin, Türk Devletler Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler nezdinde girişimlerini yoğunlaştırması gerekmektedir. Bu çerçevede, Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıması, çok daha etkili ve hızlı netice elde edilmesini sağlayabilir." diye konuştu.