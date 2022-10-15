Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Yerel seçimler yaklaşıyor, adaylar belirleniyor.
Peki yerel yönetimler konusunda vatandaşın beklentisi nedir?
Yıllardır asfaltlanmayan yolların otlar içindeki yol kenarlarının bakımsız sokak ve kentlerin faturasını kim ödeyecek.
Yerel seçim deyince adaylara bakıldığında yerel yönetimler konusunda uzmanlığa değil tanınmışlık durumuna bakıldığını görüyoruz.
Hayatında belediyecilikle ilgili tek ilişkisi su faturası yatırmak olan insanların aday gösterilmesi gerçekten manidardır.
Sadece haftada iki çöp toplamanın başarı olarak kabul edildiği ülkemizde artık daha büyük hedefleri olan yerel yönetimler konusunda uzman isimler görmek istiyoruz.
Siyasilerin belediyelere bakış açıları o parti gitsin benim parti gelsin anlayışının önüne geçmeli.
Bu kafayla seçime girerseniz birbirine yakın iki parti oyları böler başka bir partiyi başa getirir. O gider diğeri gelir sonra o da gider bir başkası gelir...
Sonuç olarak 2022 yılında hala yollarda uzaydan görünen çukurlar olur, o çukurlar asfalt ile değil parke taşlarıyla doldurulur. Siz de çöplerim haftada şkş toplanıyor diye sevinirsiniz...
…
Metehan bölgesi Özel Ölçmen sokakta yaşayan okurlar isyan ediyor.
Niye mi?
Hala kanalizasyonları yok.
Bölgenin doğal yapısı gereği kuyular işe yaramıyor ve taşıyor.
Kuyu açacak yer kalmamış. Kuyuları kendi imkanlarıyla sürekli para ödeyerek boşaltıyorlar.
Lafa gelince Avrupa Birliği icraata kelince b.k çukuruna talim...
Ama olsun çöpler haftada iki alınıyor ne de olsa...
Bir şikayet de Köşklüçiftlik Lütfi Biberoğlu sokaktan..
Kamil Özkan apartmanının damını kümes yapmışlar ve güvercin besliyorlarmış.
Yıllardır kimse bu soruna çare bulamamış.
Bu sadece orası için geçerli değil bu tür şikayetler sıklıkla geliyor ve sorun hep ilgilenen olmaması...
…
Siyasiler arasında yeni moda koruma ordusuyla gezme...
Normalde ayağında terlik markete giden siyasilerimiz takım elbiseyi giyince bir hallere giriyor.
Neden korktuklarını merak ediyoruz tabi...
Ülkede bir güvenlik sorunu mu var yoksa bir istihbarat bilgisi mi geldi de bu koruma orduları meydana çıktı anlamadık.
Kendi arabasını kendi süren hatta otostop çeken öğrenciyi arabasına alan Rauf Denktaş geliyor aklımıza...
Çok değiştik çok hem insanlık namına hem siyaseten...
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Okur görüşü:
Kayıp halıları unuttuk!
“Sayın Özadam
Şu bir türlü tam netliğe kavuşamamış kayıp tarihi halılar konusunda, Savcılık, Sayıştay ve de Din İşleri Başkanlığı ve Vakıflar İdaresi'ne yazdığım birçok yazıdan sonra, Savcılık, araştırma neticesinde suç tespiti yapılamadığı cevabını verdi. Din İşleri Başkanlığı ise geçikmeli olarak 2018 yılında halıların kayıp olmadığı, müzede sergilendiği cevabını yazdı. Bunun üzerine önceki raporlarla bu yazı arasındaki çelişkinin nereden doğduğunun belirlenerek kamuoyunun bilgilendirilmesini hem Talip Atalay'dan hem de yeni atanan başkandan talep ettim; ancak herhangi bir cevap verilmedi. Bunun üzerine son yazımdan sonra Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'na şikayette bulundum. Engeç bir ay içinde cevap vermesi gereken Bilgi Edinme Kurulu yasal süre dolduğu halde cevap vermedi. Sebebini sorduğumda ise Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolduğu; ancak hala daha atama yapılmadığı için cevap verilmediği ifade edildi. Tüm bu yazışmaların resmi belgeleri elimdedir. İhtiyaç duyulursa diğerlerini de seninle paylaşırım.
Selam ve hürmetlerimle…”
(Doç. Dr. Yusuf Suiçmez)
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