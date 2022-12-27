Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Sevgili Erhan Arıklı diyor ki;
Seçmen hükümet ortaklarını uyardı…
Yine kendi deyimiyle ortada bir başarısızlık filan yoksa seçmen niye uyarsın ki!
Zaten yok öyle bir şey…
Hele de yerel seçimlerde ittifak filan hiç olmadı!
Eğer Girne’de gerçek bir ittifak olsa Güngördü seçimleri farklı kazanırdı…
YDP’nin oylarının bu bölgede oylarını nereye yönlendirdiğini hadi buradan yazmayalım, iyi biliyoruz ki YDP’liler bunu çok daha biliyor!
G.Mağusa’da da benzer durum yaşandı…
Eğer ittifak çağrılarına uyulsaydı Süleyman Uluçay bu kadar kolay seçim kazanamazdı!
UBP’nin taktik hatası yaptığı doğrudur!
Ama DP ve YDP’nin de büyük çoğunluğunun UBP adayına destek vermediği daha fazla doğrudur…
…
Lefkoşa ona keza…
UBP burada gerçek oylarının ancak yarısını aldı!
DP ve YDP’den Sadıkoğlu’na neredeyse hiç oy gitmedi…
İttifak burada da fiyaskoyla sonuçlandı!
Şimdi üç parti lideri kafa kafaya verip nerede hata yaptık diye kendi kendirine sormalıdır…
Aday mı hatalıydı, yoksa liderler partililerine söz geçiremediği için hata kendilerinde miydi?
Yerel seçimlerde ittifak olayı maya tutmamıştır…
Hele de genel seçimlerde evden içe girmeyenlerin bu seçimde evlerinden çıkmadıklarını bir yerlere not etmek gerek!
Sözde ittifakçılar şimdi milletvekilliği ara seçimleri üzerinde düşünüp taşınsınlar…
Tek adayları olacaksa onun hesabını kitabını şimdiden yapmazlarsa Haziran ayı içinde yapılacak olan seçimde işleri daha zor olacaktır!
…
CTP 2 UBP de 1 milletvekilini belediye başkan adayı yaptı…
En başından uyarmıştık kendilerini!
Seçmen onları vekil olarak seçtikleri için bırakın mecliste devam etsinler…
Bir kere bu halkın iradesine saygı göstermemekle eş anlamlıdır!
Ülkenin iki büyük partisinin vekil dışında aday bulamama gibi bir lüksleri olamaz, olmamalıydı…
Sonuç ortada!
Biz seçim kaybeden vekillerin iç dünyalarını merak ediyoruz şimdi…
Bunun için herkesin empati yapması gerek!
Yine de ateş düştüğü yeri yakıyor işte…
…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dünkü yazımızdan dolayı tepki koymuş ve bize mesaj göndermiş;
UBP’nin aday belirlemesinde katkısının olmadığı iddia ediyor…
Parti üst kurulu karar verirmiş aday belirlemelerde!
O zaman soruyu hemen değiştirelim;
Parti üst kuruluna isim veren hatta baskı yapan benim rahmetli babam değil ya…
Tatar değerli bir dostumuzdur, yılların ahbaplığı vardır aramızda ama dostluk başka iş başka meselesi işte!
Böyle tartışmalarda siyasilere hep şunu salık veririz;
Sizler geçici bizler kalıcıyız…
Siyaseti de çoğunuzdan daha iyi biliriz!
Sizin gözlükler dar açı bizimkiler ise geniş mi geniş…
Elimiz kalem tuttuğu sürece de yazacağız, çizeceğiz ve tabi ki eleştireceğiz!
Hancı ve yolcu neyse bizler de oyuz…
Dostluklar da elbette baki kalacaktır!
Eğer ortada menfaat ilişkisi yoksa…
…
Alın size başka bir can alıcı soru daha…
Dikkat ederseniz hükümet ortakları seçim sürecinde devamlı 2027’ye kadar iktidarda olacakları mesajı verdiler!
Bunun adına sizler gözdağı da diyebilirsiniz…
İktidar olmak seçimlerde devlet kaynaklarının dağıtılmasından dolayı hep önemli olmuştur ya belli ki böyle bir söylemi tercih ettiler!
Bu arada seçim sonuçlarına bakıldığında özellikle muhalefetin dediği gibi erken bir genel seçim gözükmemektir…
Böyle bir gelişme beklemek sadece saflık olur!
Bu nedenle yeni süreçte hükümetten beklentilerimiz bir hayli fazladır…
Öncelik tabi ki ekonomide yaşanan olumsuz şartlar olmalıdır!
Ay sonu maaşlara zam yapılacak, asgari ücret artırılacak, vatandaş bir nebze rahatlayacaktır ama yeni yılla birlikte ardı ardına gelen zamlar ile artışlar bir kez daha yok olup gidecektir…
Yerel seçimlerde ittifak olmayı başaramayanlar umarız vatandaşın refah düzeyini yükseltmek için başarı bir ortaklığı gerçekleştirebilirler!
Beceremezlerse de sonları artık tufan…
MESAJ KUTUSU
Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Acil Durum Hastanesi’nin kadın ve çocuk hastanesi olmasından dolayı son günlerde vatandaştan yoğun bir şekilde teşekkür mesajlarınız gelmeye başladı. Hasta ve yakınları böyle donanımlı ve her odada tek yatak binayı görünce artık özele gitmekten vazgeçiyor, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz.
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Sayın Mete BOYACI, yaşadıkları ülkeden paraları gelmediği için ödeme yapamayan 90 kadar Nijeryalı öğrencinin okul içindeki camide yatıp kalktıkları yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Camide yaşam düzeyleri ne kadar iyi, umarız onların yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyorsunuzdur…
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Sayın Katip DEMİR, UBP’den aday olmak istediniz ama kabul etmediler bu nedenle bir bölgeyi kaybetmiş oldular. Bütün UBP örgütleri size çalışırken nasıl böyle bir hata yaptılar biz de anlamadık gitti…Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz, bölge halkı sizi demek ki unutmayıp bir yerlere not etmiş…
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Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa’da seçimleri farklı kazanınca sizi sevenler şimdi de geleceğin Cumhurbaşkanı söylemlerinde bulunmaya başladılar. Birileri rahatsız olabilir aman kendilerini uyarın da yeri ve zamanı gelince konuşmaya başlasınlar…
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Sayın Süleyman ULUÇAY, G.Mağusa’da hükümet ortaklarında seçim şoku yaşanmaya devam ederken en büyük destekçiniz yine rakip partiler oldu. Bu arada biraz koltuğa alışın hemen ardından yeni Maraş açılımı dosyasını masanızın üzerinizde bulacaksınız, hayırlara vesile olsun…
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Sayın Ünal ÜSTEL, yerel seçimler artık geride kaldı ve şimdi sıra parti içi disiplin mekanizmasının çalıştırılmasında. Taban parti kararlarına uymayanlara en ağır cezaların verilmesini hatta ihracın da gündeme gelmesini istiyor, haberiniz olsun istedik!..
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Sayın Erhan ARIKLI, Girne turizm limanına gelen yolcu gemisi en az 900 yolcu bırakarak burada büyük bir izdiham yaşanmasına neden oluyor. Burada çalışanların sayısının hayli artırılmasını isteyen mesajlarınız geliyor, umarız uyarıları dikkate alırsınız…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, liderlik koltuğunu Cim Bom’a kaptırınca sinir küpü olup telefonlarınızı kapadığınızı duyduk. Siyaset nasıl her şeye gebeyse spor da aslında durum farklı değil, her türlü sürpriz yenilgilere açık olmak gibi bir zorunluluğunuz var!
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Sayın Ahmet LATİF, bölgenizde UBP’nin bölünüp parçalanması nedeniyle bir kez daha kazanarak önemli bir zafere imzanızı attınız. Bu arada diğer iki kankanız kaybedince buruk bir sevin yaşamanız elbette doğal karşılanmalıdır…
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Sayın Mehmet MANAVOĞLU, Lefkoşa’da belediye meclis üyeliği seçiminde büyük bir başarıya imza atarak birinciliği kimseye bırakmadınız. Bundan böyle de aktif siyaset size göz kırpmaya başladı, bazı fırsatları kaçırmamak gerek değil mi?