Levent Özadam - Mesaj Kutusu
İşte KKTC'den akıllara durgunluk veren bir okur mektubu...
Ülkeye elektrikli ürün getirenlerin çilesini anlatıyor.
Yurtdışından elektrikli bir ürün getirecekseniz gümrükten çıkarabilmek için Elektrik Mühendisleri Odası'na (EMO) hem para ödemek zorundasınız hem de beklemek...
Dünya devi markaların bile kontrolü EMO tarafından yapılmak zorunda.
Yani Samsung, LG, Beko, Sony, EMO'nun testinden geçmek zorunda...
Özel sektörü desteklemek için çareyi uzaklara aramaya gerek yok.
Kendi kapımızın önünü temizlesek, iş yapmak isteyen insanlara gölge etmesek her şey çok güzel olacak...
Başbakana, maliye bakanına ve ekonomi bakanına çağrı yapılan bu isyan mektubunu okuyun ve kararı siz verin;
"Zamanında Elektrik Mühendisleri Odasını nasıl zengin yaparız diye düşünmüş ilahlar!!! Ve Gümrük dairesi ile EMO arasında bir protokol yapılmış. İlk bakışta masum gibi görünen bu protokolün amacı, ülkeye gelecek tüm elektrikli ürünlerin kontrolünün sağlanması diye açıklanmış. Elektrikli ürünlerin gümrükten çekilebilmesi için EMO tarafından izin verilme şartı koyulmuş. Bu amaçlarında samimi olsalardı, ülkeye ilk defa ithal edilecek elektrikli bir ürün veya adını ilk defa duydukları bir elektrikli ürünün kontrolü olurdu. Ama böyle olmadığını aşağıdaki yazıda göreceksiniz.
Geçmiş hükümetler tarafından Elektrik Mühendisleri Odası dışında hiç bir odaya tanınmayan ayrıcalıklar, Elektrik mühendisleri odasını ülkenin en zengin (açık ara en zengin) odası haline getirmiş. Paranın tadı ve maalesef devlet tarafından EMO’ya verilen yetki, güç zehirlenmesine sebep olmuş. Uygulamaları ile ithalatçıyı isyan etme noktasına getirmiş.
EMO izninin, sistemi nasıl tıkadığını ve ithalatçı ile birlikte tüm paydaşların nasıl isyan etme noktasına getirdiğini bir örnek üzerinden anlatacağım;
Yurtdışından elektrikli bir ürün, mesela soba getireceksiniz. EMO, bu ürün bizim sistemimize uyumlumu diye kontrol edecek bunun karşılığında ödemesini alacak. EMO kontrolünü yapmak için ürüne ait standart belgesi ve faturasını isteyecek. Siz de CE veya TSE belgesini faturayla birlikte vereceksiniz, ödemenizi yapmak için de ödeme onayını bekleyeceksiniz. Sıkıntı ödeme onayını günlerce beklemekten kaynaklanıyor. Çünkü ülkemizin en zengin odası EMO devlet mesaisiyle ve izin yetkisi olan sadece 2 mühendisle çalışıyor. Mühendislerden biri hep izinli. Tırların gümrükte beklemesi umurlarında değil. Nakliyeci ürününü boşaltamıyor, ithalatçı ürününü çıkaramıyor, gümrük komisyoncusu işini bitiremediği için müşterisiyle gerilim yaşıyor. EMO’nun hiç birşey umrunda olmuyor.
Bu bir para düzenidir. Kontrol işin bahanesi. Neden mi? Getirdiğiniz ürün tüm dünyanın kabul ettiği bir ürün olsun. Ülkemize de bugüne kadar 100 binlerce bu üründen gelsin, mesela TV ler (LG, Samsung, Beko vs) Allah aşkına bu markaların gümrükten çekilebilmesi için EMO’nun kontrol mü lazım. Maalesef sertifikasını faturasıyla birlikte EMO’ya sunmazsanız izin alamazsınız ve gümrükten çekemezsiniz.
İthlatçı EMO’ya ödediği parada da değil artık. Lanet etmiş ödediği paraya. İthalatçı izin belgesini gününde almak istiyor. EMO’ya tüm evraklarını sunacak ama saat 13.30 da kapattıkları için bir sonraki güne kalacak. Maalesef bir sonraki gün de alamayacak çünkü ülkenin tüm gümrüklerinden (Ercan, Girne, Mağusa ve Lefkoşa) gelen eletrikli ürünlere saat 13.30’a kadar açık olan ve sadece 2 izin verme yetkisi olan personelle bakacaklar . HADİ ORDAN!!!
Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı, Sayın Ekonomi bakanı,
Ülkenin en mağdurları haline getirilen özel sektörün ayakta kalmasını istiyorsanız, ilk icraat olarak EMO’yu mercek altına alın ve tanınan bu ayrıcalıkların yeniden gözden geçirilip düzenlenmesini sağlayın."
MESAJ KUTUSU
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