Devlet Laboratuvarı’nda yapılan gıda analizinde ithal armut ve domateste (yuvarlak) limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Eylül tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 85 numunenin 83’ü temiz çıktı.

Selgün Ticaret’e ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine İmha;

Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. ait domateste (Yuvarlak) de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8’i de temiz çıktı.

Editör: Mehmet Mehmet