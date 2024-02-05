İtfaiye Müdürlüğü, “Haftalık İtfaiye Raporu”nu açıkladı. Buna göre, geçen hafta ülke genelinde 7 yangı çıktı, 41 hususi servis olayı icra edildi.

29 Ocak – 04 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan rapora göre, yangınlarda 1 milyon 106 bin 500 TL zarar meydana geldi. Yangınları sebepleri ise, “elektrik kaynaklı kısa devre, çalışır durumdaki fritöz içerisinde bulunan yağın ısınıp alevlenmesi, ısınmak maksadıyla yakılan mangaldan çıkan alevlerin ahşap kapıyı tutuşturması ve sauna içerisinde bulunan çalışır durumdaki sobanın ahşap malzemeleri ısıtıp tutuşturması” olarak sıralandı. Yangınlardan 4’ü Lefkoşa’da, 2’si Girne’de ve 1’i Gazimağusa’da çıktı.

Hususi servis olayları arasında ise sağanak yağışlar sonucu yollar içerisinde, bodrum katlarında ve evlerin bahçelerinde biriken suyun tahliyesi edilmesi, su taşkınları nedeniyle araçları içerisinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, derin kuyuya düşen keçinin ve köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması yer aldı.