İtfaiye son bir haftada, 15 yangın ve 10 hususi servis olayına müdahale etti.

İfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangınlar sonucu yaklaşık 154 bin TL’lik maddi zarar meydana geldi.

4-10 Eylül tarihleri arasında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise; aracın motor bölümünde sıkışan kedi, kuyuya düşen oğlak ve evin bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkışan köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların temizlenip yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak açıklandı.