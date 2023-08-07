İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda son günlerde artan yangınlarla mücadele sürerken, 600 kişinin bölgeden tahliyesine karar verildi.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin, Sardinya Adası'nda kuru, sıcak ve rüzgarlı havaya bağlı olarak çıkan 40'tan fazla yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Adanın kuzeyinde yangınlardan en çok etkilenen Nuoro vilayetindeki Posada'da yetkililer, yaklaşık 600 kişi için tahliye emri verdi.

Yetkililer ayrıca, yangınlardan bazılarının kundaklama yoluyla çıkmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti.

Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas, sivil savunma hizmetlerine, yangınla havadan mücadele kabiliyetini güçlendirme talimatı verdiğini bildirdi.