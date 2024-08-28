İtalya Deniz Kuvvetleri 3. Birimi ve “Güvenli Akdeniz” Operasyon Komutanı Tuğamiral Michele Orini, Güney Kıbrıs’taki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni (KSED) ziyaret etti.
Haravgi gazetesi, İtalya Deniz Kuvvetleri 3. Birimi ve “Güvenli Akdeniz” Operasyon Komutanı Tuğamiral Michele Orini’nin Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezin işleyişi hakkında bilgi aldığını yazdı.
Habere göre Orini, merkezin işleyişi, Doğu Akdeniz’deki insani operasyonlarda merkezin rolü ve olası işbirlikleri konularında merkez komutanından bilgi aldı.
Kaynak: rss