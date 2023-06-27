Lefke Belediyesi'nden Münevver Ebedi Lefke de çocuk olmak konulu projesi, Geçitklae Serdarlı Belediyesi'nden Minar Olsan Oran Turizim dalında Misafir Evleri konulu projesi ile dağ eteklerindeki köylere yabancıların yerleşmesi ve yerel ürünlerin tüketilmesi, Yeniboğaziçi Belediyesi'nden ise Atalay Talaykurt KKTC'yi temsil etti.

Similasyon oyunu ile cittaslow felsefesini küçük çocuklara aşılamak konusu ile seminer verdiler.

Her 3 belediyenin vermiş olduğu seminer büyük ilgi gördü.

Haber: Ergün Yahat