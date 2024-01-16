Roma’daki mahkemenin, KKTC’deki Rum malları meseleleriyle alakalı olarak suçlanan ve İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın iadesi konusunda bugün karar vermesinin beklendiği haber verildi.

Politis gazetesi “İtalyan Mahkemesinden Kürşat’ın İadesiyle İlgili Karar Bugün- İtalyan Makamları Bugün Kıbrıslı Türk Avukatın İadesi İçin Karar Verecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kürşat’ın Rum Yönetimine iadesine itiraz etmemesi halinde, 10 gün içerisinde Rum polisi tarafından Güney Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini yazdı.

KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesi” meseleleriyle alakalı olarak aleyhinde Avrupa tutuklama emri bulunan Kürşat’ın bugün Roma’da mahkemeye sevk edileceğini yazan gazete, Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesine razı olması durumunda, davanın Rum tarafındaki mahkemede görülmeye başlanması için polis tarafından 10 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini yineledi.

Rum makamlarının Kürşat’ın iadesiyle ilgili olarak İtalyan makamlarından yeni haberler beklediğini ve Kürşat’ın bugün Roma’da mahkemeye sevk edileceğini yineleyen gazete, mahkemeden bugün itham edildiği suçlardan ötürü yargılanmak üzere Güney Kıbrıs'a iadesine ilişkin kararın çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Kürşat’ın Rum kesimine iadesine itiraz etmemesi halinde Europol’un Rum polisini bilgilendireceğini, Rum polisinin de 10 gün içerisinde zanlıyı Güney Kıbrıs’a getirmesinin gerektiğini yineleyen gazete, Kürşat’ın mahkemenin kararından Güney Kıbrıs’a getirilmesine kadar geçen sürede ise İtalya’da tutulacağını belirtti.

Gazete Kürşat’ın Rum kesimine iadesine razı olmaması halinde ise İtalya’da davanın başlayacağını ve mahkemenin Avrupa tutuklama emrindeki suçlamalar temelinde Kürşat’ın Rum kesimine iade edilip edilmemesine ya da Roma’daki mahkeme tarafından yargılanıp yargılanmayacağına karar vermeye çağrılacağını ifade etti.

Gazete Kürşat’ın İtalyan mahkemesindeki bugünkü duruşmada Kıbrıslı Rum avukat ve DİSİ’nin eski milletvekillerinden Rikkos Mappuridis tarafından temsil edileceğini de anımsattı.

Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Kürşat’ın Europol nezdinde hala daha geçerli olan 2005 tarihli tutuklama emri uyarınca tutuklandığını ve akabinde Rum makamlarının Kürşat’a 2007 tarihli yeni tutuklama emrini teslim ettiğini de kaydeden gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Kürşat’ın Roma’daki otelde tutuklanmasının otelde kalış detaylarının kaydedilmesi için sunduğu Türk pasaportu temelinde gerçekleştiğine işaret etti.

Gazete Kürşat’ın pasaport numarasının 2005 yılının ağustos ayı tarihli Avrupa tutuklama emrinde yer almasından ötürü, tutuklanmasının da kaldığı otelde gerçekleştiğini öne sürdü.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Avukatın İadesi Konusundaki Yanıtı Roma’da Bugün- 2005 Tarihli Tutuklama Emri Ayrıca Sahtekarlık ve Sahte Beyanlar Yoluyla Para Teminiyle de İlgili” başlıklı haberinde, Akan Kürşat’ın İtalya’da 2005 tarihli tutuklama emri uyarınca tutuklandığını ve bunun akabinde 2005 tarihli tutuklama kararı iptal edilerek, yeni bilgiler ve tanıklıkların eklenmesiyle 2007 tarihli tutuklama kararının çıkarıldığını kaydetti.

Haberinde 2007 tarihli tutuklama kararında Kürşat’ın adı yanı sıra İngiliz Gary Rob ile biri müteahhit biri de mühendis olmak üzere iki Kıbrıslı Türk’ün daha isminin bulunduğunu iddia eden gazete, tüm bu kişilerin KKTC’deki bir şirketle bağlantıları olduğunu da öne sürdü.

Haber Haravgi’de ise “Kıbrıslı Türk Avukat Bugün Roma’da İadesi Konusuna Karar Verecek” başlığıyla yer buldu.

Politis gazetesi ise “Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesiyle İlgili Olarak Kendilerini Tuzağa Düşürdüler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, KKTC’de paniğe kapılmış bir şekilde, olayın sonuçlarının büyüklüğünün farkına varılarak konuyla ilgili bir çıkış yolu arandığını öne sürdü.

KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesi, yasadışı bir şekilde istismar edilmesi ve satılmasının ele alınmasının” karmaşık bir konu olduğunu yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının artık sorunun farkında olduğunu ve bu durumdan kurtulmak için yollar bulmaya çalıştığını öne sürdü.

Haberde Rum İçişleri Bakanının bunun hukuki boyutlara sahip olan ve içişleri bakanlığı haricinde maliye bakanlığı ile iki bakanlıktan oluşan komiteyi de ilgilendiren karmaşık bir konu olduğundan söz ettiği de kaydedildi.

Sorunun farkında olan Kıbrıs Türk tarafının ise çözüm olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nu çözüm olarak önerdiğini yazan gazete, haberinin devamında Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Veçhi’nin Yenidüzen gazetesine verdiği demeci alıntıladı.