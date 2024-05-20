İtalya'da sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin Roma'daki evine hırsız girdiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Salvini'nin başkentin kuzeyinde bulunan evine dün gece bir grup hırsız girdiği belirtildi.

Hırsızların Salvini'nin yokluğunu fırsat bilip, apartmanın bahçesinden daireye girdiği aktarılan haberlerde, komşuların duydukları şüpheli sesler üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde, hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu evdeki kasayı açmak için kullandıkları öne sürüldü.

Hırsızların Salvini'nin evinden değerli eşya alıp almadığının henüz belli olmadığı bilgisine yer verilen haberlerde, polisin soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattığı ve incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.