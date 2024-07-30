İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.
Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.
Kaynak: rss