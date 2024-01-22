İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kızıldeniz'den geçen İtalyan ticaret gemilerini savunma görevleri olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'e yönelik bir misyon oluşturma tekliflerinin nihai olarak onaylanmasını umduğunu söyledi.

Tajani, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısının oturum aralarında basın mensuplarına, toplantı gündemindeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de ticari gemi trafiğinde bir çöküş olduğunu belirten Tajani, bölgede deniz trafiğininin güvenliğini güç ve kararlılıkla sağlayacak bir askeri misyon önerdiklerini ifade etti.

İhracatın, gayrisafi yurt içi hasılalarının yaklaşık 40'ını temsil ettiğini dile getiren Tajani, "Ekonomimizin önemli bir bölümünün Husi isyancıların saldırganlığı nedeniyle tehdit edilmesine izin veremeyiz" dedi.

Kızıldeniz'de ticari gemileri korumaya yönelik askeri bir misyon istediklerini ifade eden Tajani, "İhracatçı bir ülkeyiz ve gemilerimizi korumak görevimiz var. Biz kimseye savaş ilan etmiyoruz. Gemilerimizi savunmak, Cumhuriyetin ve hükümetin yükümlülüğüdür" diye konuştu.

Tajani, bölgede halihazırda fırkateynlerinin olduğunu ve bunların ticaret gemilerini savunmaya çalıştığını ancak bir Avrupa misyonuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İtalya, Fransa ve Almanya olarak seyrüsefer güvenliğini temin etmeye yönelik bir misyon teklif ettiklerini aktaran Tajani, "Bugünkü toplantıda esaslı bir yeşil ışığın yakılmasının ardından bir sonraki Dışişleri Konseyi'nde bu misyonu nihai olarak onaylayabiliriz diye umuyorum" ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, Roma'nın Paris ve Berlin ile beraber desteklediği Kızıldeniz'deki Avrupa askeri misyonunun, "Avrupa savunması" doğru önemli bir adımı temsil ettiğini de söyledi.

Tajani ayrıca İsrail-Filistin meselesinde İtalya'nın iki devletli çözüm temelinde üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

- Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.