“Arhun’un katıldığı TV programı incelendi, kamuoyuna açıklandığı şekilde bir açıklama yapmadığı tespit edildi”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına müteakip, ortaya çıkan tartışmaların işçi-işveren tartışmasını tetiklediğini ve hiç arzu edilmediği şekilde iş barışını tehdit eder bir boyuta taşıdığını bildirdi.

Sendik adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Özgün Kutalmış, oluşturulan inceleme biriminin, Komisyondaki işveren temsilcisi Metin Arhun’un bir televizyon programında yaptığı konuşmayı incelediğini ve kamuoyuna açıklandığı şeklinde bir açıklama yapılmadığı, tepkilerin maksadını aşar bir noktaya taşındığının tespitinin yapıldığını kaydetti.

Kutalmış açıklamasında, her zaman çalışma yaşamının huzur ve barış içinde olması hedefindeki Sendikanın, çalışan temsilcileri tarafından yapılan son açıklamalardan ve yanlış anlaşılmalardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu da belirtti ve tarafların olumsuz ve suçlayıcı tabirleri kullanmamaları hususunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Kutalmış açıklamada şunlara değindi:

“Herkesin çok iyi bildiği gibi son yıllarda meydana gelen TL’nin değer kaybı, bunun sonucunda oluşan enflasyon ve pahalılık, maaşların ve asgari ücretin reel olarak azalmasına sebep olmuştur.

Esas hedef hayat pahalılığının önlenmesidir. Dolayısıyla, asgari ücrete getirilecek her türlü artış, enflasyon bu hızla artmaya devam ettiği sürece, kısa sürede erimeye devam edecektir.

Bu durum aynı zamanda şirket cirolarını ve işverenimizi de olumsuz etkilemiştir.

Güneyden gelenler tarafından kuzeyde yapılan başta akaryakıt olmak üzere yapılan alışverişlerden alınan vergiler sayesinde bütçe gelirlerimiz fazla vermektedir.

Hayat pahalılığını önlemek için, hükümetimiz temel tüketimde kullanılan yerli ve ithal ürünleri sübvanseye etmelidir.

Hükümet piyasayı ucuzlatmada, piyasadaki her türlü emtianın fiyat denetimini de düzenli olarak yapmalıdır.

Hükümetin elinde sübvanseleri devamlı hale getirebilecek mali imkânlar mevcuttur. Bütçe fazlası dışında örneğin emeklilere ödenen yüz milyonlarca liralık gerçekte olmayan makam tahsisatlarının kaldırılması gibi.

Ücretlerin çok fazla tartışılıp, gündemde tutulması, bir bütün olarak tüm ülke ekonomimizi olumsuz etkilemektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki üyelerinin görev sürelerinin bittiği bu dönemde komisyonda kimlerin yer alacağı belli değilken gerginleştirici açıklamaların yapılmaması gerektiği inancındayız.”