İsveç Dışişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Stockholm'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün ülkede yerinin olmadığını belirtti.

İsveç televizyonu SVT'nin haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e yönelik tekrarlanan saygısızlıklara karşı "toplu önlemler" alınması çağrısında bulunmasının ardından, İsveç Dışişleri Bakanlığı, televizyona bir yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, "İsveç hükümeti, ülkedeki gösterilerde bireylerin İslamofobik eylemlerinin, Müslümanlar için kırıcı olabileceğini anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasının "açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlüklerin İsveç'te veya Avrupa'da hiçbir yeri yoktur." görüşü paylaşıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devletin tepki gösterdiği İsveç, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halk grubuna karşı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

TAK