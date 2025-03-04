İş’te Kadın panelleri kapsamında “özel sektörde kriz ve kadın” konuşulacak

İş Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen “İş’te Kadın” panelleri kapsamında “Özel Sektörde Kriz ve Kadın: Psikolojik Yansımalar ve Çözüm Önerileri” ele alınacak.Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, panel yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda yapılacak.İş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Damla Fehmi Sertbay moderatörlüğündeki panelde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi Yönetim Danışmanı İzge Arısal, Uzman Psikolog Gözde Pehlivan ve GAÜ Küresel Kampüsler ve Uluslararası Ortaklıklar Direktörü Dr. Deniz Kite konuşacak.

