"Çalışan Kadınlar" temasıyla düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri takdim edilirken, jüri üyelerine de teşekkür plaketi sunuldu.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, gece, kokteyl ve müzik dinletisiyle başladı. Ardından yapılan konuşmalar ve ödül takdimleriyle devam eden etkinlikte, serginin açılışı da yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu ve Fide Kürşat katıldı. Etkinlikte ayrıca Garanti BBVA Kıbrıs Ülke Müdürü Elif Altınkol, Telsim Genel Müdürü Sefer Alıcı, İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu ve kurucu üyeleri ile çok sayıda sanatsever de yer aldı.

Etkinlikte konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, yarışmanın amacını vurgulayarak, “Sanatın evrensel gücüyle kadınların emek ve başarı öykülerini görünür kılmayı amaçladık. Bugün burada sergilenen her bir fotoğraf, çalışan kadınların toplumdaki rolünü yüceltmenin birer simgesidir” dedi.

Garanti BBVA Kıbrıs Ülke Müdürü Elif Altınkol ise yaptığı konuşmada, “Bu yarışma sadece yetenekli fotoğraf sanatçılarımızın eserlerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda sanatı ve yaratıcılığı destekleyen bir platform sunuyor” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de kadınların ekonomik hayattaki zorluklarına değinerek, “Kadın yoksullaşmasının önüne geçmek ve kadınların her alanda görünür olmasını sağlamak için mücadele etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların iş hayatındaki önemine vurgu yaparak, ‘Kadına verilen değer, ülkenin gelişip kalkınmasında önemli bir yere sahiptir’ dedi."

Gecede yarışmanın başarısında emeği geçen jüri üyelerine de teşekkür plaketi sunuldu. Jüri üyeleri arasında İş Kadınları Derneği’nden Aslıhan Taylan, Garanti BBVA’dan Ferit Akyüz, 2023 yılı birincisi Tevfik Ulual, Öğr. Gör. Mümine Özdemirağ Yağlı, Yard. Doç. Dr. Güneş Kozal ve Yar. Doç. Dr. İsmail Gökçe yer aldı.

Yarışmayı kazanan sanatçılar ödüllerini düzenlenen törende aldı. Birincilik ödülünü Cem Cengiz kazanırken, Şaziye Kofalı Kurt ikincilik, Cahit Arkut ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Şifa Bahalı Jüri Özel Ödülü’nü, Nevzat Akçagil ise İKD Özel Ödülü’nü aldı.

Yarışmada sergilemeye hak kazanan eserler de etkinlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye Alev Emre Gürsev, Ayla Merttürk, Ayşe Gökyiğit, Besime Tanul, Candan Behzatoğlu, Emine Kasap, Erkan Çelikeri, Fazilet Avkat, Feride Demir, Hüseyin Çekirdek, Kamil Dimililer, Kutlay M. Halkseven, Mehmet Gökyiğit, Mehmet Hoca, Mehmetali Karahasan, Mine Kurtel, Nazan Dinsev, Nermin Bardak, Papatya Solyalı, Pırlanta Konuksal ve Veysi Canateş’in eserleri seçildi.

Gece, sanatseverlerin eserleri müzik eşliğinde gezmesiyle sona erdi.