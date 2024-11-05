İşte CTP ; siyasi voyvodalık ve darbeci zihniyet
KIBRIS TÜRK TOPLUMU VE ÜLKE KAMUOYU , KAOSTAN BESLENEN, ÇÖZÜM VE ORTAK AKIL GİBİ KLİŞELERİN GÖLGESİNE SAKLANARAK, ANAYASAYI SAVUNMA VE MECLİSİN NAMUSUNU KORUMA İDDİASI İLE MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KAOSU BÜYÜTEN BİR ANA MUHALAFET PARTİSİNİ İBRET İLE İZLEMEYE DEVAM EDİYOR.
SİYASİ VOYVODALIK VE DARBECİ ZİHNİYETİN SON ÖRNEĞİ MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI SIFATI İLE CTP MİLLETVEKİLİ FAZİLET ÖZDENEFE’NİN MECLİSİ AÇMA KOMEDYASINDA YAŞANDI.
TAVSİYE NİTELİĞİNDEN ÖTEYE GİTMEYEN VE BAĞLAYICI YANI OLMAYAN MECLİS HUKUKÇULARININ VERDİĞİ GÖRÜŞLERİN ARKASINA SIĞINARAK KOMEDYAYI SÜRDÜREN CTP’NİN EYLEMLERİ KİM BU MECLİS HUKUKÇULARI SORUSUNU DA BERABERİNDE GETİRDİ.
KAMUOYU CTP’NİN ARKASINA SAKLANARAK KAOSU BÜYÜTTÜĞÜ HUKUK GÖRÜŞLERİNİ KİMLERİN VERDİĞİNİ YAKINDAN MERAK İLE TAKİP EDİYOR.
KAMUOYU HİÇBİR HUKUK GÖRÜŞÜNÜN SİYASİ VOYVODALIK VE DARBECİ ZİHNİYETE HİZMET EDEMEYECEĞİ NOKTASINDA BİRLEŞMEKTE.
CTP’DEN MECLİS İÇ TÜZÜĞÜNE DARBE
MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI SIFATI İLE CTP MİLLETVEKİLİ FAZİLET ÖZDENEFE’NİN MECLİSİ AÇMAYA ÇALIŞMASI SKANDALI ARDINDAN MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER VE HÜKÜMETDEN ORTAK AÇIKLAMA GELDİ.
BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’İN DE KATILIMI İLE CUMHURİYET MECLİSİ MAVİ SALONDA GERÇEKLEŞEN BASIN TOPLANTISINDA MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER NET KONUŞTU :
“HUKUK DERSİ VERMEYE ÇALIŞANLARIN MECLİS İÇ TÜZÜĞÜNÜ YERLE BİR ETTİKLERİNE TANIK OLDUK.”
MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER KONUŞMASININ DEVAMINDA “BİZ BU MECLİSİ ÇALIŞTIRACAĞIZ. TOPLUMUN BEKLEDİĞİ YASALAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ, MECLİSİ ÇALIŞTIRACAĞIZ” DİYEREK İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR HUKUKSUZLUĞUN OLUP OLMADIĞINA MAHKEMENİN KARAR VEREBİLECEĞİNİN ALTINI ÇİZEREK MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI CTP MİLLETEKİLİ FAZİLET ÖZDENEFE’NİN HÜKÜMETİN 29 MİLLETVEKİLİ İLE HAZIR OLDUĞU MECLİS’TE TOPLANTIYI AÇMAYA ÇALIŞMASINI ELEŞTİRDİ.
“TOPLUMUN BEKLEDİĞİ YASALAR İÇİN BU MECLİSİ ÇALIŞTIRACAĞIZ.”
YASAL OLARAK MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN SONUÇLANDIĞININ VE İLAN EDİLDİĞİNİN ALTINI ÇİZEN ÖZTÜRKLER, “BUNDAN SONRA BİZE DÜŞEN GÖREV, MECLİSİ ÇALIŞTIRMAKTIR. TÜM ARKADAŞLARIMIZ İLE KENETLENDİK. BU MECLİSİ ÇALIŞTIRACAĞIZ” DEDİ.
CUMHURİYET MECLİSİ MAVİ SALONDA GERÇEKLEŞEN BASIN TOPLANTISINDA MECLİS ÇALIŞANLARINA BASKI YAPILDIĞI İDDİALARINA DA YANIT VEREN MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER, MECLİS ÇALIŞANLARINA ESAS BASKIYI MECLİSİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEK İÇİN HUKUKSUZLUĞA BAŞVURARAK MECLİS İÇ TÜZÜĞÜNÜ YERLE BİR EDENLERİN YAPTIĞINI BELİRTTİ.
“CTP BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIMI SAYGIYLA SELAMLIYORUM”
CTP’Lİ BELEDİYELERİN MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLERİ HİÇBİR ETKİNLİKLERİNE DAVET ETMEME KARARI ALDIKLARINI DUYURMALARI ÜZERİNE ÖZTÜRKLER SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN “CTP BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIMI SAYGIYLA SELAMLIYORUM” YORUMU İLE AÇIKLAMA YAPTI.