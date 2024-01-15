Sibel Tatar: “Lefkoşa’da doğup büyüyen, çalışmalarıyla 5 dalda Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Vamık Volkan’ın hayatının çocuklara ulaşması mutluluk verici”

Kıbrıslı Türk Psikiyatrist, Psikanalist Prof. Dr. Vamık Volkan’ın hayatını konu alan çocuklara yönelik biyografi kitabı “İşte Benim Hikayem!” Arabahmet İlkokulu’nda tanıtıldı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu’nun kaleme aldığı, resimli biyografi kitabının ilk tanıtımı etkinliği KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldı, etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

-Tatar

Arabahmet İlkokulu öğrencilerle bir araya gelip, onlarla sohbet eden Sibel Tatar, etkinlikte kısa bir de konuşma yaptı.

“İşte Benim Hikayem!” kitabında anlatılan Prof. Dr. Vamık Volkan’ın Lefkoşa’da doğduğunu, burada büyüdüğünü, Türkiye’deki tıp eğitiminden sonra Amerika’ya yerleştiğini aktaran Sibel Tatar, Volkan’ın çalışmalarıyla 5 dalda Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğini hatırlattı.

Kıbrıslı Türk toplumunun en değerli isimlerinden olan Vamık Volkan’ın hayatının bu kitapla çocuklara ulaşmasından mutluluk duyduğunu kaydeden ve Dr. Erdem Beyoğlu’nun teşekkür eden Sibel Tatar, öğrencilere, “Kıbrıs tarihini, kültürünü, Kıbrıs Türk insanlarını öğrenerek büyüyün…” diyerek seslendi.

-Beyoğlu

Kitabın yazarı Dr. Erdem Beyoğlu, tanıtım etkinliğine katkısı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanlığı’na ve Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Beyoğlu, öğrencilere hitaben, “Bu topraklardan çıkan değerleri size tanıtmak için yola çıktım. Siz de çok çalışırsanız, doğruluktan şaşmaz, insani değerleri ön planda tutarsanız onlar gibi olabilirsiniz” dedi.

-Akpınar

Arabahmet İlkokulu Müdürü Murat Akpınar, okullarında böyle bir etkinlik düzenlemesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, topluma örnek insanların tanıtılmasının da önemine işaret ederek, Vamık Volkan’ın dünya çapındaki başarılarından her zaman gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere İşte Benim Hikayem! kitabı ve boyama hediye edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.