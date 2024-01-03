Adıyaman’da süren İsias Otel davasında İsias Otel’in statik proje mühendisi Mehmet Göncüoğlu’nun sorgulaması yapıldı.

Söz konusu binanın mimari projesini 1992 yılında yaptıklarını ifade eden Göncüoğlu, sonrasındaki herhangi bir tadilattan haberleri olmadığını söyledi.

Mimari projenin konut olarak yapıldığına işaret eden Göncüoğlu, 1974 yönetmeliğine göre projenin hazırlanıp teslim edildiğini aktardı.

Otelin ne şekilde, ne tarihte, nasıl yapıldığını bilmediğini belirten Göncüoğlu, bitişik nizamın depremler açısından sakıncalı olduğunu vurguladı.

1992 yılında kendilerine verilen donelerle statik hesabı yaptıklarını ifade eden Göncüoğlu, zemin etüdünün bulunmadığını da söyledi.