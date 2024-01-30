İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilerine devam etti.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 2007'den beri kara, hava ve denizden abluka altında tutulan Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği ve açlığın kol gezdi Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istemeyen İsrailliler de gösterilerine devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gazze'ye insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek isteyen İsraillilerin gösterisi 7'nci gününde sürdü.

Birleşmiş Milletlere (BM) ait insani yardımları taşıyan tırların Gazze'ye girişini engellemek isteyen İsrailliler, Mısır ile Gazze sınırının kesiştiği noktada bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda toplandı.

Bir kısmı Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aile üyelerinden oluşan grup, zaman zaman insani yardım taşıyan araçların geçişine engel olmaya çalıştı.

Gruptan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'den Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılıncaya kadar Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi istendi.

- İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.