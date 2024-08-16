Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri Doha'da devam ederken yüzlerce İsrailli Netanyahu'dan anlaşmayı imzalamasını istedi

Tel Aviv, 16 Ağustos 24 (TAK): Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail heyetinin katılımıyla Doha'da ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda ateşkes ve esir takası müzakereleri devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinden anlaşmayı imzalaması talebiyle Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumunun, Doha'da gerçekleşen müzakerelere işaretle "Son şans" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine doğru yürüdü.

Bakanlık kompleksinin iki ayrı kapısında toplanan yüzlerce İsrailli esir yakını ve onlara destek verenler, hükümetten masadaki ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep etti.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını siyasi gerekçelerle ertelemekle suçlayan İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabinesindeki ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı figürler aleyhinde slogan attı.

AA muhabirine konuşan İsrailli gösterici Yair, "suçlu" Başbakan Netanyahu'ya seslerini duyurmak için protestoya katıldığını belirterek, Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcıların hükümetini devirme şantajı nedeniyle esir takası anlaşmasını imzalamaya yanaşmadığını söyledi.

İsrailli gösterici Dora Cohen de her akşam ve her hafta sonu esir takası anlaşması imzalanması talebiyle toplandıklarını aktararak, Doha'da devam eden görüşmelere işaret ederek bugünün "karar anı" olduğunu ifade etti.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmanın önünde "en büyük engellerden biri olduğunu" ifade eden Cohen, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatının tehlikede olduğunu ve buradaki can kayıplarının arttığını, Filistinlilerin de büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Tel Aviv caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler, kentin bazı ana caddelerinde yolları trafiğe kapattı.

- Arabulucu ülkelerin çağrısı ve Hamas'ın yanıtı

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

Hamas, çağrıya verdiği cevapta şu ifadeyi kullanmıştı:

"Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü."

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan, kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Ancak Netanyahu daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar, "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmasını" öngörüyordu.