Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Prokopiu Kukkidi’nin, Limasol’daki yangin söndürme çalışmaları çerçevesinde, Baf’ta tatilde bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile görüşmesinin yarattığı etkiler gündemden düşmüyor.

Haravgi gazetesi,Kukkidi'nin ırkçı aşırı sağcı İsrailli bakan ile görüşmesinin siyasi açıdan sembolik olmasının ötesinde çok daha ciddi bir olay olduğunu yazdı.

İsrailli bakanın tatilinin, AB üyesi bir ülkenin bakanıyla gerçekleştirdiği ilk görüşmeye dönüştüğünü yazan gazete, Kukkidu’nun, Netanyahu’nun bakanıyla görüşen ilk AB üyesi bir ülkenin yetkilisi olduğuna dikkat çekti.

İsrail’deki Avrupa delegasyonunun, Ben-Gvir katılıp konuşma yapacağından mayıs ayında Tel Aviv’deki Avrupa Günü etkinliğini iptal ettiği anımsatılan haberde, İsrail basınında konuyla ilgili çıkan haberlere de yer verildi.

-Kukkidu

Haravgi gazetesine açıklamada bulunan Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kukkidu, Ben-Gvir’in, yangın söndürme çalışmalarına katılmak amacıyla İsrail’den gelen hava unsurlarının su atma çalışmalarını izlemek amacıyla o noktada bulunduğunu belirtti.

Ben-Gvir’in, resmi değil tatil nedeniyle Kıbrıs’ta olduğunun bilinmesine karşın, Ben Gvir’in ülkesini temsil ettiğini söyleyen Kukkidu, AB’nin, Ben-Gvir nedeniyle resepsiyonu iptal etmesinin sorulması üzerine Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun “ üye devletlerin yetkililerinin, ikili ilişkiler veya iş birliği için gerekli gördükleri kişilerle görüşmekte özgür olduğu” şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.

-AKEL

Haravgi gazetesine göre, AKEL konuyla ilgili açıklamasında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kukkidu’nun İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile görüşme tercihinin ciddi siyasi uzantılara sahip olduğunu belirtti.

İsrailli bakanın, sabıkalı, provokatif, aşırı sağcı olduğunu geçmişte terör örgütüne verdiği destekten dolayı kınandığını belirten AKEL, bunlara rağmen Kukkidu’nun, Ben-Gvir’e uluslararası açıdan bulamadığı siyasi meşruiyeti kazandırarak, Ben-Gvir ile bir araya geldiğini ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca bu tür aşırı sağcılar karşısında demokratik ilkelerin koyduğu sınırları anlayıp anlamadığını yanıtlaması için Hristodulidis hükümetine çağrıda bulundu.

-İsrail basını

İsrailli gazeteleri Kukkidu-Ben Gvir görüşmesini eleştirirken, “O Times of Israel” ise aşırı sağcı bakanın Rum Adalet Bakanı ile görüşmesi haberini "tartışmalı milletvekili, göreve başladığı günden beri ilk kez bir AB yetkilisiyle görüştü" şeklinde verdiği belirtildi.

“Haaretz”, dünyanın bir çok siyasetçisi tarafından küçümsenen Ben-Gvir’in, Kıbrıs’ta tatilde, ilk kez, bir AB ülkesinin bakanıyla görüştüğünü yazdı.