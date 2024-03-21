İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer, Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah kentine kara saldırısını ABD karşı çıksa da başlatacaklarını açıkladı.

Amerikalı gazeteci Daniel Samuel Senor'un sunduğu "Call Me Back" adlı bir podcast programında konuşan Dermer, Gazze Şeridi'nde "savaşı kazanana kadar" Filistinlilere karşı saldırıların devam edeceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde güvenli bir alan bırakmayan saldırılardan kaçmaya çalışan yaklaşık 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırı konusunda ABD'nin itirazlarını dinlemek için İsrailli bir heyetin Washington'u ziyaret edeceğini hatırlatan Dermer, İsrail'in ABD'nin Refah konusundaki fikirlerini dinleyeceğini ancak iki taraf arasında fikir birliğine varılmasa da "Refah'ı işgal edeceklerini" dile getirdi.

İsrailli Bakan, "Bu gerçekleşecek, İsrail tek başına savaşmak zorunda kalsa da bu olacak. ABD dahil tüm dünya İsrail'e karşı dursa da savaşı kazanana kadar devam edeceğiz. Artık hükümet içinde sol kesim de dahil olmak üzere savaş hedeflerine ulaşılana kadar devam etme konusunda bir görüş hakim." ifadelerini kullandı.

Dermer, Refah'ın Filistinli direnişçilerin "kalesi" olduğunu savunarak, İsrail'in ABD ile anlaşmazlığa neden olsa bile Refah'ın kontrolünü ele alacağını söyledi.

- Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

Gazze'de Filistinlilere karşı soykırımla suçlanan İsrail'e siyasi ve askeri destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" söylemişti.