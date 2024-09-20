Güney Kıbrıs’ta İnterpol'ün kırmızı bülteniyle arandığı için Şubat 2023'te tutuklanıp, şartlı tahliyeyle serbest kaldıktan sonra kaçan İsrailli akademisyen Gal Luft ile ilgili gelişmeler bugün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Odak Noktasında Kaçak Luft, Biden ve Kıbrıs İle Yeni Jeopolitik Korku Filmi” başlıklı haberinde, başrolde İsrailli akademisyen Gal Luft, Joe Biden’in ailesi ve ABD’nin bulunduğu büyük bir jeopolitik “gerilim filminin” şu anda Güney Kıbrıs’ta gelişim halinde olduğunu yazdı.

İsrailli akademisyen Gal Luft’un, 16 Şubat 2023’te İsrail’e gitmek isterken Larnaka Havalimanı’nda tutuklandığını, ABD’ye iade süreci çerçevesinde şartlı tahliye olduğunu anımsatan gazete, Luft’un daha sonra 28 Mart 2023’te imza için Baf polisine gitmediğini hatta aynı gün avukatının, Luft’un kayıp olduğu ve yaşamından endişe duyduğuna dair Baf polisine bilgi verdiğini belirtti.

Gazete, polisin ertesi gün yaptığı araştırmalar sonucu Luft’un Güney Kıbrıs’ta kullandığı aracı Dikelya bölgesinde terk edilmiş bulduğunu ve polisin; Pile üzerinden kaçmış olabileceği kanaatine vardığını anımsattı.

Luft’un hayatta olduğuna dair ilk belirtinin, 10 Temmuz 2023’te “New York Post” gazetesinin internet sayfasında yayımladığı videoyla ortaya çıktığını yazan gazete, Luft’un yayımladığı videoyla, Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının sebebinin, ABD Kongresi Denetleme Komitesi’ne, Joe Biden ve ailesinin Rusya ve Çin’le mevcut casusluk ilişkilerine yönelik ifade vermesinin engellenmek istenmesi olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Habere göre, Luft ayrıca Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiği sırada ABD Başkanı Joe Biden ve ailesi hakkında, casusluk iddialarını gündeme getirmişti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Luft’un Eylül ayı başında KKTC’de tutuklandığını ve gizlice Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum polisine teslim edildiği iddiasında da bulundu.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Kaza Mahkemesi önündeki, ABD’ye iade edilmesi sürecinin mevcut aşamada donduğunu, Luft’un avukatı aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye “habeas corpus” (İhzar müzekkeresi, gözaltındaki bir kişinin yasa dışı hapis cezasına veya süresiz tutukluluğa itiraz etmesine izin veren yasal prosedür) başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Gazete, bir başka deyişle Luft’un, Amerikalıların aradığı gerekçenin, Amerikalıların Rum Yönetimi’ne ilettiği unsurlar kapsamında yeterince kanıtlanmadığı yönündeki iddiası temelinde, derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti.